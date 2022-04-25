В Самарской области вводится новая мера поддержки для местных сельхозпроизводителей

В Самарской области приняты новые меры поддержки местных сельхозпроизводителей. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил губернатор Дмитрий Азаров на заседании Самарской губернской думы.

В постановление регионального правительства от 12.02.2013 "О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета" внесен ряд изменений. Действующие меры поддержки дополнены новой выплатой.

Средства в сумме более 11,5 млн руб. выделяются на возмещение части затрат, потраченных сельхозтоваропроизводителями на обеспечение прироста овощей открытого грунта собственного производства, а также на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания.

Субсидии за счет средств областного бюджета будут предоставляться сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям. Новая мера укрепит действующую комплексную систему помощи АПК региона, сформированную в последние годы на территории Самарской области.

Напомним, сегодня на заседании Самарской Губернской Думы Отчет Правительства Самарской области, который представил первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принят единогласно.