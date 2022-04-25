В Самарской области вводится новая мера поддержки для местных сельхозпроизводителей

В Самарской области приняты новые меры поддержки местных сельхозпроизводителей. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил губернатор Дмитрий Азаров на заседании Самарской губернской думы.
В постановление регионального правительства от 12.02.2013 "О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета" внесен ряд изменений. Действующие меры поддержки дополнены новой выплатой.
Средства в сумме более 11,5 млн руб. выделяются на возмещение части затрат, потраченных сельхозтоваропроизводителями на обеспечение прироста овощей открытого грунта собственного производства, а также на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания.
Субсидии за счет средств областного бюджета будут предоставляться сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям. Новая мера укрепит действующую комплексную систему помощи АПК региона, сформированную в последние годы на территории Самарской области.
Напомним, сегодня на заседании Самарской Губернской Думы Отчет Правительства Самарской области, который представил первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принят единогласно.
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Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
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