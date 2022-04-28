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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Работники Куйбышевского НПЗ провели экологический субботник

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтепереработчики присоединились к Всероссийской экологической акции "Зеленая Весна-2022", которую уже девятый год подряд организует Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского. Волонтеры Куйбышевского НПЗ — люди инициативные, агитировать их выйти на уборку родного города не приходится.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Вооружившись граблями и метлами, заводчане навели порядок на территории между промышленной зоной и жилой застройкой района. Общими усилиями волонтеры не просто собрали несколько тонн мусора, но и отсортировали его, отправив пластик на переработку.

"Зеленая весна" продолжится: в ближайшие месяцы специалисты КНПЗ проведут экологические уроки в школах и научат детей раздельному сбору мусора. Предприятие поможет самарскому лесничеству в восстановлении лесов. Тысячи молодых саженцев будут высажены нефтепереработчиками.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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