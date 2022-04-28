Работники Куйбышевского НПЗ провели экологический субботник

Нефтепереработчики присоединились к Всероссийской экологической акции "Зеленая Весна-2022", которую уже девятый год подряд организует Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского. Волонтеры Куйбышевского НПЗ — люди инициативные, агитировать их выйти на уборку родного города не приходится.
Вооружившись граблями и метлами, заводчане навели порядок на территории между промышленной зоной и жилой застройкой района. Общими усилиями волонтеры не просто собрали несколько тонн мусора, но и отсортировали его, отправив пластик на переработку.
"Зеленая весна" продолжится: в ближайшие месяцы специалисты КНПЗ проведут экологические уроки в школах и научат детей раздельному сбору мусора. Предприятие поможет самарскому лесничеству в восстановлении лесов. Тысячи молодых саженцев будут высажены нефтепереработчиками.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее