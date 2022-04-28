Работники Куйбышевского НПЗ провели экологический субботник

Нефтепереработчики присоединились к Всероссийской экологической акции "Зеленая Весна-2022", которую уже девятый год подряд организует Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского. Волонтеры Куйбышевского НПЗ — люди инициативные, агитировать их выйти на уборку родного города не приходится.

Вооружившись граблями и метлами, заводчане навели порядок на территории между промышленной зоной и жилой застройкой района. Общими усилиями волонтеры не просто собрали несколько тонн мусора, но и отсортировали его, отправив пластик на переработку.

"Зеленая весна" продолжится: в ближайшие месяцы специалисты КНПЗ проведут экологические уроки в школах и научат детей раздельному сбору мусора. Предприятие поможет самарскому лесничеству в восстановлении лесов. Тысячи молодых саженцев будут высажены нефтепереработчиками.