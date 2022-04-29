Общий стаж трудовой династии с Куйбышевского НПЗ приближается к 600 годам

Почти шесть веков трудового стажа на всех насчитывает династия Муравиковых — четыре поколения этой семьи трудились и продолжают работать на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Награды заслуженным работникам были торжественно вручены в здании правительства губернии 28 апреля.

Сегодня ставшая знаменитой на всю область династия нефтяников из Самары насчитывает 29 человек, все они — ветераны и нынешние работники КНПЗ. А начиналось все в далеком 1944 году, когда основатель большой трудовой семьи Семен Муравиков поступил на завод слесарем.

"Чуть позже, — рассказывает его внучка Татьяна Ивашкина, — на предприятие устроились семеро его детей: четыре сына и три дочери. А потом подтянулись и внуки. Сейчас работает уже и правнучка Семена Андреевича — Ольга Генералова. Спасибо организаторам конкурса, что воздают должное людям труда".

Семен Муравиков 16 лет проработал в цехе № 7 слесарем по отладке насосов. О его золотых руках ходили легенды: мог исправить любую неполадку. Его дети вспоминали, что даже ночью приезжали за отцом с завода, чтобы помог решить проблему.

Два его сына пришли работать на завод после фронта. Василий Муравиков воевал в рядах Красной Армии с 1937 года, прошел финскую кампанию и всю Великую Отечественную войну, был награжден орденами "Красной Звезды", "За Победу над Германией" и медалью "За боевые заслуги". Он работал на КНПЗ слесарем-машинистом, и слыл рационализатором — совершенствовал производственные процессы.

Петр Муравиков устроился на предприятие в 1947 году. Фронтовик, награжденный медалями "За Победу над Германией", "За победу над Японией", "За боевые заслуги", он с кипучей энергией взялся за работу. На заводе к боевым наградам добавились трудовые: орден Ленина, медаль "За доблестный труд". Здесь же он встретил свою жену Екатерину — они воспитали сына и дочь, которые тоже пришли на завод.

В 1946 году на КНПЗ пришла Нина Муравикова. 30 лет она трудилась машинистом насосов и восемь лет, будучи на пенсии, — кладовщиком. Евгений Муравиков устроился на завод слесарем. Все коллеги говорят о нем не иначе как о мастере золотые руки. Валентина Муравикова пришла машинистом в цех отца и за 28 лет стала опытной наставницей, обучившей немало молодых коллег.

В 1957 году на предприятие пришел младший сын Семена Андреевича, Юрий, а в 1959-м — младшая дочь Александра (по мужу — Евдокимова). Сейчас ей 81 год, почти полжизни, 38 лет, она проработала в цехе № 7 машинистом водных насосов. На заводе она познакомилась с будущим мужем Валерием и сегодня с удовольствием вспоминает свои годы работы на заводе. Ее супруг работал на КНПЗ старшим оператором в цехе № 4.

Сегодня на КНПЗ трудится уже четвертое поколение династии: оператор товарный Ольга Генералова (Ивашкина) и ее муж Константин Генералов. "Я работаю на заводе уже 15 лет — так же, как мой прадед, бабушка и дедушка, мама и папа, дяди и тети, — улыбается правнучка Семена Муравикова. — Наша семья трудится здесь уже 77 лет и продолжает расти. Как и наш вечно молодой завод!"

Именитая династия оставила заметный след в истории Куйбышевского НПЗ. В разное время на заводе трудились 20 прямых потомков Семена Муравикова: семеро детей, девять внуков и четыре правнука. Слесари, водители, механики, геодезисты, операторы — в трудовых книжках Муравиковых прописан практически весь список заводских профессий. И каждый оставил свой след в истории родного завода.