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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Самаранефтегаз" начало добычу нефти на Армавирском месторождении

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние три года АО "Самаранефтегаз", входящее в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", ввело в промышленную эксплуатацию 20 месторождений. Армавирское было открыто в 2021 году. Оно расположено на Многопольском лицензионном участке на юге Самарской области в Нефтегорском районе. По оценке специалистов, его начальные извлекаемые запасы нефти по категории С1 составили 0,75 млн тонн. Промышленный приток нефти на поисково-разведочной скважине месторождения составил более 198 м³/сут. Бурение скважины велось с применением современных сейсмических и геофизических методов исследований.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Следуя стратегии НК "Роснефть", специалисты нефтедобывающего предприятия работают над повышением эффективности восполнения запасов и последовательным вводом в разработку.

Суммарный дебит четырех действующих скважин Армавирского месторождения составляет около 700 тонн нефти в сутки. В текущем году здесь планируется запуск еще двух скважин.

При разработке месторождения была задействована производственно-транспортная система соседнего Карагайского, благодаря чему получен синергический эффект от использования существующей инфраструктуры.

На данный момент на юге Самарской области предприятие разрабатывает 83 месторождения.

Среди приоритетов АО "Самаранефтегаз" — расширение ресурсной базы и прирост запасов нефти. Это обеспечивает устойчивую добычу нефти в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В 2021 году по результатам аукционных торгов предприятие получило право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья одновременно на Восточно-Первомайском, Глебовском, Жариновском и Телегинском участках общей площадью более 430 км². Их суммарные извлекаемые запасы нефти по категориям А, В1, В2 превышают 1,5 млн тонн, а прогнозные ресурсы оцениваются более чем в 5,4 млн тонн.

На сегодняшний день АО "Самаранефтегаз" осуществляет производственную деятельность на 133 лицензионных участках в Самарской и Оренбургской областях. На балансе предприятия — 137 месторождений, из них в разработке — 110, в разведке — 27. Накопленная добыча нефти с начала производственной деятельности в 1936 году составляет более 1,28 млрд тонн нефти и более 87 млрд м3 газа.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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