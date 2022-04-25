АО "Самаранефтегаз" начало добычу нефти на Армавирском месторождении

За последние три года АО "Самаранефтегаз", входящее в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", ввело в промышленную эксплуатацию 20 месторождений. Армавирское было открыто в 2021 году. Оно расположено на Многопольском лицензионном участке на юге Самарской области в Нефтегорском районе. По оценке специалистов, его начальные извлекаемые запасы нефти по категории С1 составили 0,75 млн тонн. Промышленный приток нефти на поисково-разведочной скважине месторождения составил более 198 м³/сут. Бурение скважины велось с применением современных сейсмических и геофизических методов исследований.

Следуя стратегии НК "Роснефть", специалисты нефтедобывающего предприятия работают над повышением эффективности восполнения запасов и последовательным вводом в разработку.

Суммарный дебит четырех действующих скважин Армавирского месторождения составляет около 700 тонн нефти в сутки. В текущем году здесь планируется запуск еще двух скважин.

При разработке месторождения была задействована производственно-транспортная система соседнего Карагайского, благодаря чему получен синергический эффект от использования существующей инфраструктуры.

На данный момент на юге Самарской области предприятие разрабатывает 83 месторождения.

Среди приоритетов АО "Самаранефтегаз" — расширение ресурсной базы и прирост запасов нефти. Это обеспечивает устойчивую добычу нефти в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В 2021 году по результатам аукционных торгов предприятие получило право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья одновременно на Восточно-Первомайском, Глебовском, Жариновском и Телегинском участках общей площадью более 430 км². Их суммарные извлекаемые запасы нефти по категориям А, В1, В2 превышают 1,5 млн тонн, а прогнозные ресурсы оцениваются более чем в 5,4 млн тонн.

На сегодняшний день АО "Самаранефтегаз" осуществляет производственную деятельность на 133 лицензионных участках в Самарской и Оренбургской областях. На балансе предприятия — 137 месторождений, из них в разработке — 110, в разведке — 27. Накопленная добыча нефти с начала производственной деятельности в 1936 году составляет более 1,28 млрд тонн нефти и более 87 млрд м3 газа.