С 1 мая в Самарской области изменится расписание электричек

С 1 мая вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара — Жигулевское Море.
Назначаются пригородные поезда:
- поезд № 6310/6309 Самара (отпр.12.27) — Курумоч (приб.13.55)
по выходным дням
- поезд № 6336/6335 Курумоч (отпр.19.57) — Самара (приб.21.23)
ежедневно.
Поезд № 6322/6321 Самара (отпр.12.55) — Курумоч (приб.14.21) устанавливается курсированием по рабочим дням.
Поезд № 6332/6331 Самара (отпр.07.07) — Курумоч (приб.08.37) по средам, пятницам, субботам, воскресеньям проследует по измененному расписанию Самара (отпр.07.07) — Курумоч (приб.08.35).
Поезд № 6314/6313 Самара (отпр.17.15) — Курумоч (приб.18.44) по рабочим дням проследует по измененному расписанию Самара (отпр.17.15) — Курумоч (приб.18.41).
Назначается остановка на пл. Сокская пригородным поездам:
с 3 мая № 6014/6013 Самара (отпр.20.53) — Жигулевское Море (приб.22.31) проследование пл. Сокская 21.43-21.43,5;
с 4 мая № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.08.40) — Самара (приб.10.19) проследование пл. Сокская 09.31-09.31,5.
Изменения в графике движения электропоездов с 1 мая направление Самара — Курумоч – Жигулевское Море.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.