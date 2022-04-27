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Экология Общество

"Зеленые инвестиции" в Самарскую губернию сделали дочерние предприятия Роснефть

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область стала зеленее на 500 кедров, которые нефтяники и волонтеры высадили в Самаре, Сызрани и Новокуйбышевске, приняв участие во всероссийском экологическом проекте "Кедры России — 2022".

Фото: предоставлено ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"

И зашумят кедровые аллеи

В крупнейших центрах нефтепереработки и нефтедобычи нашего региона теперь будут подрастать настоящие сибирские кедры, доставленные специальным рейсом из калининградского питомника. К слову сказать, активисты движения "Кедры России" за три года существования проекта вырастили и отправили в 55 регионов страны более 240 000 саженцев. Могучие красавцы могут достигать высоты 40 метров и жить до 800 лет. По полезным свойствам им нет равных среди деревьев. Кроме целебных орехов, хвоя выделяет фитонциды — летучие химические вещества с бактерицидными свойствами.

Теперь кедры будут расти и в нашей лесостепной зоне. Сегодняшние сызранские и самарские школьники наверняка увидят, как разрастутся вечнозеленые кроны благородных кедров. А кедровые аллеи на самарской набережной и в парке "Дубки" станут любимым местом для прогулок.

Самара

Акция "Кедры России — 2022" начала свое шествие по Самарскому региону. Двухлетние саженцы — пока мало похожи на могучие кедры — величественный символ России. Однако при бережном уходе разрастутся так, что станут зеленым украшением и гордостью региона.

В областной столице стараниями сотрудников "Самаранефтегаза" и Куйбышевского НПЗ уголок сибирской тайги появился на набережной Волги. Часть ростков нефтепереработчики высадили в заводском санатории-профилактории, а также передали в школы Куйбышевского района города.

"Такие важные и добрые дела не требуют каких-то грандиозных капиталовложений. От людей нужно лишь время, желание, порыв души. А результат будет десятки и даже сотни лет радовать горожан", — считает начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Анна Булушева.

Новокуйбышевск

Городу нефтепереработчиков в тот дождливый день, когда была намечена посадка, повезло в том, что озеленять новокуйбышевский городской парк "Дубки" отправился отряд из молодых специалистов сразу трех предприятий компании "Роснефть": Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского завода масел и присадок. По словам агронома Анны Крыловой, которая консультировала нефтяников, 300-м саженцам кедра такая погода в самый раз — они любят прохладу и влагу.

"Если благодаря нашему труду парк станет красивее, а город зеленее и чище — наша цель достигнута", — считает ведущий специалист отдела охраны окружающей среды Новокуйбышевского завода масел и присадок Надежда Бибисова.

Сызрань

Сызранские ребята с ограниченным возможностями здоровья из школы-интерната № 2 с особым нетерпением ждали прибытия маленьких кедров. Они нуждаются в общении с природой больше своих сверстников. И для этого у них есть свой реабилитационный парк, где они сажали маленькие кедры вместе с сотрудниками Сызранского НПЗ. Примечательно, что в этот же день нефтепереработчики активно помогали восстановить лес в Балашейском лесничестве. "В прошлом году мы посадили семь тысяч саженцев сосны в Сызранском районе. В этом году в планах тоже участвовать в лесовосстановительных и экологических акциях. А кедры я сажаю впервые. Рад, что благодаря моей помощи теперь этот вид хвойных будет распространяться и у нас в городе, — поделился эмоциями Михаил Королев, специалист отдела инвестиционной деятельности Сызранского НПЗ.

Забота об окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики НК "Роснефть". Инвестиции в природоохранные мероприятия растут год от года. Проявляют активность и предприятия самарской группы компании, ежегодно инициируя экологические акции и поддерживая федеральные экопроекты "Зеленая весна", "Сад Памяти", "Вода России", "Чистые берега", "Час Земли", "Мы чистим мир" и другие.

Гид потребителя

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