В Самарской области похолодает

Во второй половине недели через Самарскую область пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди и понижение температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 28 апреля, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 12...17 °C.
В пятницу, 29 апреля, ночью без осадков. Ветер северо-восточный, 2...7 м/с. Температура воздуха 0...5 °C. Днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха 9...14 °C.
В субботу, 30 апреля, ночью без существенных осадков. Ветер восточный, 3...8 м/с. Температура воздуха 2...7 °C . На севере области -0...-2°. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 10...15 °C.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.