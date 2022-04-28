В Самарской области в три раза увеличат число мест для принудительных работ

В Самарской области в три раза увеличат количество мест в центрах для прохождения принудительных работ. Об этом сообщает региональное управление ФСИН по итогам совещания с членами областного правительства и управления Минюста.

"В 2022 году планируется увеличить лимит наполнения исправительных центров на 530 человек и довести общую численность исправительных центров до 775 мест", - сообщает УФСИН.

Отмечается, что согласовано создание исправительных центров на предприятиях в Самаре и Тольятти.