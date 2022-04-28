С 28 апреля начала работа грузовая переправа у Сызрани

С 28 апреля начала работу грузопассажирская переправа по маршруту Сызрань — Нижнесызранские Хутора (Бестужевка) на пароме "СП-101".

Начальное расписание: отправление из Сызрани в 7:00, 18.:00, от Нижнесызранских Хуторов в 8:00 и 19:00. Время в пути в зависимости от метеорологических условий, в среднем 40-50 минут.

Информацию о тарифах в навигацию 2022 года можно узнать на официальном сайте и по судовому телефону: 8-927-614-01-46.