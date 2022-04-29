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Экология Общество

Нефтяники Сызрани помогли восстановить 7 га леса

СЫЗРАНЬ. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нынешней весной сотрудники Сызранского НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") высадили 11 тысяч саженцев сосны в Рачейском лесничестве Сызранского района, в прошлом году — 7 тысяч. Таким образом, за два года участия во Всероссийской экологической акции "Зеленая весна" нефтяники помогли восстановить около 7 га леса.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Такая "скорая помощь" лесным угодьям значительно сокращает период их восстановления и способствует сохранению экологического баланса и биологического разнообразия. Ведь хвойники, которые занимают около 13% от всей лесной площади региона, представляют для Самарской области особую ценность. На сегодня 7 гектаров леса из десятков, уничтоженных природным пожаром в 2010 году в Сызранском районе, благодаря сотрудникам завода восстановлены.

Забота об окружающей среде для будущих поколений — безусловный приоритет работы "Роснефти" и ее дочерних предприятий. Из года в год сызранские нефтепереработчики принимают участие во всероссийских экологических акциях: "Родники России", "День Волги" и "Зеленая весна", санитарной очистке городских территорий, сборе вторичного сырья.

Добровольческие дела сотрудников компании в известном смысле являются продолжением их трудовой деятельности. Все без исключения работники вовлечены в модернизацию производства, внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и развитие объектов природоохранного назначения. В их числе — реконструкция сооружений очистки стоков и систем оборотного водоснабжения, оборудование резервуаров герметичными понтонами. Предприятие наращивает выпуск высокоэкологичного судового топлива. В 2021 году Сызранский НПЗ отгрузил потребителям более 110 тыс. тонн судового топлива RMLS 40 с низким содержанием серы, это в два раза больше, чем в 2020 году. Использование такого топлива при бункеровке судов минимизирует воздействие транспорта на окружающую среду.

В прошлом году Сызранский НПЗ ввел в эксплуатацию мобильный экологический пост контроля воды и почвы. Весной 2022 г. завод приступил к экологическому контролю состояния трубопроводов и периметра предприятия с помощью беспилотников.

Своим бережным отношением к природе заводчане делятся с горожанами, выступая организаторами экологических мероприятий. Так что звание "Лидера природоохранной деятельности в России" в номинации "Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности" всероссийского конкурса СНПЗ уже четвертый год носит по праву.

Гид потребителя

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