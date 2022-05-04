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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сотрудники "Самаранефтегаза" одержали победу в конкурсе "Профессионал года"

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу двое работников предприятия "Самаранефтегаз" признаны лучшими в своих профессиях — в номинациях "Оператор добычи нефти" и "Лаборант химического анализа". Итоги трудового конкурса "Профессионал года" подвели 28 апреля в правительстве Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Начиная с 2013 года, когда был учрежден конкурс, на самарских предприятиях ежегодно выбирают и награждают лучших из лучших, профессионалов своего дела. Однако для победы недостаточно достичь виртуозного мастерства в своей специальности. Один из главных критериев отбора — верность делу и коллективу. Преданность родному предприятию может исчисляться десятками лет.

Таких работников в "Самаранефтегазе" немало — людей, выбравших свой трудовой путь раз и навсегда. К их мнению в коллективе прислушиваются, их опыт перенимают, их уважают и ставят в пример. В этом году почетного звания удостоились победители в двух номинациях "Оператор добычи нефти" и "Лаборант химического анализа".

Зигзаг удачи

Лаборант химического анализа ИХАЛ № 8 Елена Уфимская трудится в АО "Самаранефтегаз" почти 30 лет. Пришла на предприятие в 1993 году на должность лаборанта второго разряда. Училась она на другую профессию: готовилась стать закройщиком верхней женской одежды. Но такой поворот от легкой промышленности к нефтяной никого из близких не удивил.

Ведь девушка родилась в семье нефтяников, да еще в Нефтегорске, который ее родители помнят еще поселком Ветлянка, куда они, 18-летние, прибыли по комсомольской путевке. Здесь же сыграли свадьбу, здесь отмечали все главные вехи. Можно сказать, что вся жизнь этой семьи связана с освоением месторождений черного золота.

Мужа себе Елена Уфимская тоже нашла на работе. Сейчас Сергей трудится заместителем начальника по геологии в ЦДНГ № 5.

"Почти 30 лет назад меня прикрепили к старшему лаборанту — более опытная коллега терпеливо учила меня всем премудростям профессии, — вспоминает Елена. — Конечно, в то время оборудование было совсем другое. Сейчас мы работаем в современной лаборатории, оснащенной по последнему слову техники. Делаем более сложные анализы".

Третий разряд, четвертый, пятый — квалификация и мастерство молодой сотрудницы быстро росли. Девушка заочно окончила нефтяной факультет СамГТУ, занимала призовые места в конкурсах "Лучший по профессии". И сегодня уже сама передает опыт молодежи, обучая вчерашних студентов тонкостям своего дела.

"Мы анализируем по всем показателям нефть и пластовую воду из скважин, — рассказала Елена Уфимская. Мою работу скучной не назовешь: меняется оборудование и подходы к выполнению анализов. Я всю жизнь работаю в одной лаборатории, в одном коллективе и очень этому рада — меня окружают чуткие, грамотные, интересные люди".

Ответственное отношение у Елены Уфимской с юности. Ей регулярно вручали почетные грамоты, а ее портрет не раз украшал Доску почета на предприятии.

Сегодня в Нефтегорске выросло уже третье поколение этой семьи — дочь Юлия сейчас изучает в вузе иностранные языки. Вполне возможно, что применять полученные знания она будет "в нефтянке", где переводчики очень востребованы. А Елена Уфимская не забывает и о своей первой профессии, которая теперь стала любимым занятием. Она шьет себе одежду. Получается, что объединить работу и мечту и при этом быть счастливой и любимой — вполне реально.

"Мы — команда!"

Второй победитель профессионального конкурса — оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ-6 Андрей Колесников. В номинации "Оператор добычи нефти" в этом году он признан лучшим.

По его словам, в АО "Самаранефтегаз" он устроился по совету жены, когда более 20 лет назад приехал в Нефтегорск из Безенчука. Она сама тогда работала на Покровском месторождении. За все время нефтяник ни разу не пожалел о своем выборе.

Вначале трудовой карьеры, еще до строительства нефтепровода, Андрей Колесников работал сливщиком-наливщиком, заполняя нефтью автоцистерны. Когда углеводороды побежали по трубам, перешел в операторы, приобщившись к когорте людей, непосредственно добывающих из недр земли черное золото. Как выяснилось, именно в этой рабочей специальности Андрею Колесникову было суждено реализоваться как профессионалу.

"Я и мои коллеги отвечаем за бесперебойную работу скважин Ежовского месторождения, — рассказал нефтяник. — При малейших отклонениях сигнализируем на пульт. Одна скважина требует больше внимания, другая меньше — каждая со своим характером. Работа у нас посменная — обход нужно совершать в любую погоду, в любое время суток".

Когда-то Андрей Колесников играл за свой цех в шахматы, а когда подрос старший сын, потерял интерес к спорту. А недавно снова почувствовал себя молодым — благодаря 11-летней дочке-непоседе папа вновь осваивает коньки, лыжи, плавание и велосипеды. Это идет только на пользу, признался Андрей — активный отдых дает дополнительную энергию, ведь на работе приходится "наматывать" пешком за смену многие километры.

"У нас очень дружный коллектив. Всегда подскажут, всегда помогут, — говорит Андрей Колесников. — Моя победа в конкурсе — и их заслуга, потому что мы — команда! И этим все сказано".

Гид потребителя

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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