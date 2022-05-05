16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре выставлена на продажу АЗС Shell "Петронефть Актив" нашла покупателя на АЗС История с грязной нефтью в "Дружбе" уже обошлась Транснефти в 16 млрд рублей Предложения молодых нефтепереработчиков Новокуйбышевского НПЗ направлены на решение актуальных задач Замешанное в деле о взятках ТНП получило еще одно месторождение

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В АО "Транснефть - Приволга" определены победители первого этапа конкурса "Лучший по профессии"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 195
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Более 120 представителей основных рабочих специальностей представили на конкурсе филиалы акционерного общества (Самарское, Бугурусланское, Волгоградское, Саратовское районные нефтепроводные управления) и центральную базу производственного обслуживания.

В течение пяти дней теоретические знания и практические навыки демонстрировали представители рабочих профессий — трубопроводчики линейные, лаборанты химического анализа, электрогазосварщики, электромонтеры, электромеханики, операторы нефтеперекачивающих станций, слесари по ремонту технологических установок, операторы товарные. При выполнении заданий члены конкурсных комиссий оценивали уровень подготовки участников, контролировали соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда.

Конкурсанты показали уровень знаний, в том числе нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

По итогам первого этапа конкурса "Лучший по профессии" 2022 года победители выбраны в каждом подразделении предприятия. Второй этап профессиональных соревнований состоится в г. Самаре с 17 по 20 мая. По его итогам будут выбраны лучшие представители для участия в конкурсе на уровне ПАО "Транснефть".

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5