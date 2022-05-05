АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

Более 120 представителей основных рабочих специальностей представили на конкурсе филиалы акционерного общества (Самарское, Бугурусланское, Волгоградское, Саратовское районные нефтепроводные управления) и центральную базу производственного обслуживания.

В течение пяти дней теоретические знания и практические навыки демонстрировали представители рабочих профессий — трубопроводчики линейные, лаборанты химического анализа, электрогазосварщики, электромонтеры, электромеханики, операторы нефтеперекачивающих станций, слесари по ремонту технологических установок, операторы товарные. При выполнении заданий члены конкурсных комиссий оценивали уровень подготовки участников, контролировали соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда.

Конкурсанты показали уровень знаний, в том числе нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

По итогам первого этапа конкурса "Лучший по профессии" 2022 года победители выбраны в каждом подразделении предприятия. Второй этап профессиональных соревнований состоится в г. Самаре с 17 по 20 мая. По его итогам будут выбраны лучшие представители для участия в конкурсе на уровне ПАО "Транснефть".