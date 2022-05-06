Делегация АО "Транснефть - Приволга" посетила производственные площадки Балаковской атомной электростанции (АЭС) госкорпорации "Росатом" в Саратовской области.

В состав делегации входили руководители и начальники подразделений филиалов предприятия — Самарского районного нефтепроводного управления и Центральной базы производственного обслуживания. Цель рабочей поездки — ознакомление с Производственной системой "Росатома".

Специалисты предприятия ознакомились с новыми цифровыми проектами АЭС, а также системой обучения и мотивации персонала. Были продемонстрированы инструменты бережливого производства, которые позволяют сократить потери рабочего времени, оптимизировать технологические процессы и существенно повысить производительность труда.

В подразделениях АО "Транснефть - Приволга" внедряется Производственная система ПАО "Транснефть", направленная на повышение уровня производственной культуры, запуск процесса непрерывных улучшений для повышения безопасности, производительности и эффективности процессов.

"Наша главная цель — повысить вовлеченность персонала в процесс непрерывных улучшений, сотрудники АЭС поделились своим опытом в данном направлении, представили конкретные решения и результаты. Мы увидели, как внедрено бережливое производство, отметили ряд инструментов, которые уже сейчас можем применить в своих подразделениях", — отметил начальник службы развития Производственной системы АО "Транснефть - Приволга" Михаил Морозов.

Представители Балаковской АЭС продемонстрировали работу инфоцентра для контроля основных показателей компании и своевременного принятия управленческих решений, а также дерево целей, которое позволяет каждому сотруднику видеть, как результаты его работы влияют на общий результат. На АЭС в рамках производственной системы уже выстроена работа с предложениями по улучшениям и организация рабочих мест по системе 5С. Методология и подходы внедренных практик были представлены для взаимного обмена опытом.