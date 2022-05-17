АО "Транснефть - Приволга" организовало экскурсии для студентов Нефтегазового института Самарского государственного технического университета (СамГТУ) и ГБПОУ "Технологический колледж имени Н. Д. Кузнецова" на Центральную базу производственного обслуживания (ЦБПО) в г. Новокуйбышевске Самарской области.

Профориентационные мероприятия были организованы в рамках сотрудничества компании с учебными заведениями Самарской области с целью привлечения кадров. Всего в них приняли участие 76 человек.

Специалисты ЦБПО рассказали учащимся об основном направлении деятельности — выпуске продукции машиностроения для использования на объектах системы "Транснефть", а также ознакомили с условиями и характером возможной будущей работы. В ходе экскурсии студенты побывали в главных корпусах ЦБПО — ремонтно-механическом, сварочном и покрасочном цехах, складе с современными системами хранения продукции и смогли получить ответы на интересующие вопросы, в том числе уровне заработной платы и возможностях карьерного роста.

"Подобные экскурсии дают студентам и учащимся возможность наглядно ознакомиться с производственной структурой промышленного предприятия, а самому предприятию заинтересовать молодежь и обеспечить приток квалифицированных кадров", — отметил заместитель директора по управлению персоналом и общим вопросам ЦБПО Виктор Чумаков.

АО "Транснефть - Приволга" и СамГТУ связывают многолетние партнерские отношения в области подготовки выпускников вузов и привлечения их на работу в нефтепроводную отрасль. Для формирования интереса к будущей профессии предприятие организовывает учебную, производственную и преддипломную практику для студентов, предоставляет возможность участия в научно-технических конференциях молодых специалистов, выплачивает стипендии.