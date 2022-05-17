16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре выставлена на продажу АЗС Shell "Петронефть Актив" нашла покупателя на АЗС История с грязной нефтью в "Дружбе" уже обошлась Транснефти в 16 млрд рублей Предложения молодых нефтепереработчиков Новокуйбышевского НПЗ направлены на решение актуальных задач Замешанное в деле о взятках ТНП получило еще одно месторождение

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" организовало экскурсии для студентов на производственный филиал в г. Новокуйбышевске

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" организовало экскурсии для студентов Нефтегазового института Самарского государственного технического университета (СамГТУ) и ГБПОУ "Технологический колледж имени Н. Д. Кузнецова" на Центральную базу производственного обслуживания (ЦБПО) в г. Новокуйбышевске Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Профориентационные мероприятия были организованы в рамках сотрудничества компании с учебными заведениями Самарской области с целью привлечения кадров. Всего в них приняли участие 76 человек.

Специалисты ЦБПО рассказали учащимся об основном направлении деятельности — выпуске продукции машиностроения для использования на объектах системы "Транснефть", а также ознакомили с условиями и характером возможной будущей работы. В ходе экскурсии студенты побывали в главных корпусах ЦБПО — ремонтно-механическом, сварочном и покрасочном цехах, складе с современными системами хранения продукции и смогли получить ответы на интересующие вопросы, в том числе уровне заработной платы и возможностях карьерного роста.

"Подобные экскурсии дают студентам и учащимся возможность наглядно ознакомиться с производственной структурой промышленного предприятия, а самому предприятию заинтересовать молодежь и обеспечить приток квалифицированных кадров", — отметил заместитель директора по управлению персоналом и общим вопросам ЦБПО Виктор Чумаков.

АО "Транснефть - Приволга" и СамГТУ связывают многолетние партнерские отношения в области подготовки выпускников вузов и привлечения их на работу в нефтепроводную отрасль. Для формирования интереса к будущей профессии предприятие организовывает учебную, производственную и преддипломную практику для студентов, предоставляет возможность участия в научно-технических конференциях молодых специалистов, выплачивает стипендии. 

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5