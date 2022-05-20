В Самаре 21 мая ограничат движение транспорта в районе стадиона "Металлург"

В связи с проведением футбольного матча между командами "Крылья Советов" и "Локомотив" на стадионе "Металлург" с 14:00 до 22:00 21 мая будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

- по ул. Енисейской от ул. Елизарова до ул. Алма-Атинской;

- по ул. Строителей на участке от физкультурно-спортивного центра "Нептун" до проспекта Металлургов;

- по ул. Путейской от ул. Енисейской до проспекта Металлургов;

- по ул. Республиканской от ул. Путейской до ул. Строителей.

Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), общественный транспорт и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД УМВД России по городу Самара.