Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в экологической акции "День Волги — 2022".

В субботнике также участвовали представители крупных компаний, промышленных предприятий г. Самары — всего более 200 человек.

Волонтеры убирали волжский берег на 6-й просеке, а также территорию возле природного родника. По итогам экоакции собрано и рассортировано более 2,5 тонн мусора. Мусор вывезен на полигон, а также отправлен на переработку.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, Самарской городской думы и департамента городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара.

"Ответственность за сохранность экосистемы Волги, поддержание ее в чистоте и порядке лежит на каждом, кто живет на ее берегах. Сотрудники предприятия рады внести свой вклад в уборку природных территорий", — отметила специалист отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО "Транснефть - Приволга" Ирина Анисимова.

Ранее в этом году сотрудники предприятия приняли участие в субботнике "Зеленая Россия" в г. Самаре. Волонтеры высадили саженцы кедров, привезенные из калининградского и ульяновского питомников, на территории Самарской набережной.

За участие в экологических субботниках компания отмечена благодарностью общероссийского экологического общественного движения "Зеленая Россия".