Опубликован рейтинг управляющих компаний Самарской области за 2021 год

В рейтинге управляющих компаний за 2021 год участвовали 363 компании Самарской области. Место в рейтинге определялось по сумме набранных баллов по 20 критериям оценки.

Во исполнение п. 3 поручения Губернатора Самарской области от 15.08.2017 г. № 1-56/2096 инспекцией подведены итоги эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление жилищным фондом на территории Самарской области за 2021 год.

Рейтинг управляющих компаний Самарской области за 2021 год был сформирован на основании "Положения об оценке эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Самарской области", утвержденного приказом государственной жилищной инспекции Самарской области от 13.12.2018 г. № 21/18-п.

В 2021 году места распределились следующим образом:

- ООО "ЖЭУ-66" (г. Самара);

- ООО "УК "Амонд-ЖилКомСервис (г. Самара и ООО "Образцовое содержание жилья" (г. Самара);

- ООО "Добродом" (г. Самара) и ООО "УК "Юг-Сервис" (Волжский район);

- ООО "УК Авиакор-Стандарт" (г. Самара) и ООО "Евгриф" (г. Кинель);

- ООО "Управляющая компания" (г. Похвистнево).

Рейтинг доступен по ссылке.