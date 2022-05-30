Опубликован рейтинг управляющих компаний Самарской области за 2021 год

В рейтинге управляющих компаний за 2021 год участвовали 363 компании Самарской области. Место в рейтинге определялось по сумме набранных баллов по 20 критериям оценки.
Во исполнение п. 3 поручения Губернатора Самарской области от 15.08.2017 г. № 1-56/2096 инспекцией подведены итоги эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление жилищным фондом на территории Самарской области за 2021 год.
Рейтинг управляющих компаний Самарской области за 2021 год был сформирован на основании "Положения об оценке эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Самарской области", утвержденного приказом государственной жилищной инспекции Самарской области от 13.12.2018 г. № 21/18-п.
В 2021 году места распределились следующим образом:
- ООО "ЖЭУ-66" (г. Самара);
- ООО "УК "Амонд-ЖилКомСервис (г. Самара и ООО "Образцовое содержание жилья" (г. Самара);
- ООО "Добродом" (г. Самара) и ООО "УК "Юг-Сервис" (Волжский район);
- ООО "УК Авиакор-Стандарт" (г. Самара) и ООО "Евгриф" (г. Кинель);
- ООО "Управляющая компания" (г. Похвистнево).
Рейтинг доступен по ссылке.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается