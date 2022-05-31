Производственные объекты АО "Транснефть-Приволга" подготовлены к эксплуатации в пожароопасный период

АО "Транснефть-Приволга" завершило подготовку производственных объектов к бесперебойной работе в пожароопасный период.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ПАО "Транснефть", такая подготовка проводится во всех подразделениях предприятия ежегодно с 1 марта по 31 мая.

В зоне прохождения магистральных нефтепроводов проведена работа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности на нормативные расстояния линейной части, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики. На пожароопасных участках производятся внеплановые инженерные осмотры охранных зон трасс трубопроводов. Специалисты предприятия выполнили обновление минерализованной полосы на территории вокруг 1589 объектов линейной части.

На всех линейных производственно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станциях проведена ревизия и проверка работоспособности систем охлаждения резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, противопожарного водоснабжения, работоспособности пожарных гидрантов и кранов. Большое внимание уделено обеспечению пожарной безопасности энергооборудования, складских комплексов, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.

Важной частью работы стала подготовка пожарной техники и специализированного оборудования, в том числе проведено сезонное обслуживание пожарных автомобилей, испытание пожарных рукавов, проверка работоспособности пожарной сигнализации на объектах и подготовка средств молниезащиты. Создан необходимый запас горюче-смазочных материалов и средств индивидуальной защиты.

Реализация противопожарных мероприятий осуществляется в тесном взаимодействии с региональными властями и администрациями районов. Кроме того, отработаны планы координации с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по тушению лесных пожаров на территориях, прилегающих к охранным зонам магистральных трубопроводов.

В целях оперативного реагирования на пожароопасную обстановку производится ежедневный мониторинг ситуации на территориях, прилегающих к нефтепроводам и площадочным объектам, в том числе вдольтрассовый облет и патрулирование территорий мобильными группами.

По результатам комплекса мероприятий оформлен паспорт готовности объектов АО "Транснефть-Приволга" к устойчивой работе в пожароопасный период.