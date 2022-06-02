АО "Транснефть-Приволга" завершило плановый ремонт на линейной части трубопроводов и площадочных объектах в трех регионах

Специалисты АО "Транснефть-Приволга" завершили планово-профилактический ремонт на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и производственных объектах, расположенных в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.
Мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта с целью модернизации оборудования и обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации нефтепроводов. На период производства работ транспортировка нефти была планово остановлена на срок от 60 до 72 часов.
Заменены дефектные участки, ненормативные элементы и запорная арматура на линейной части нефтепроводов Кулешовка - Куйбышев и Бугуруслан - Сызрань. Смонтирована задвижка на камере приема средств очистки и диагностики МН Бавлы - Куйбышев.
На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменены семь единиц запорной арматуры на оборудовании с высоким уровнем герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. Установлены задвижки диаметром 530 мм с взрывозащищенными электроприводами. Были обустроены новые фундаменты и площадки обслуживания задвижек. Оборудование, выработавшее эксплуатационный ресурс, демонтировано.
На напорном нефтепроводе нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" специалисты подключили временные камеры пуска и приема средств очистки и диагностики, а также провели средний ремонт двух задвижек. Работы выполнены для последующего проведения диагностического обследования технологических трубопроводов НПС внутритрубным инспекционным прибором.
Специалисты Саратовского РНУ на НПС "Бородаевка-2" отключили регулятор давления с двумя задвижками для последующего демонтажа и замены на новое оборудование. Работы выполнены во время плановой остановки станции и при сниженных режимах транспортировки нефти по участку МН Куйбышев - Лисичанск.
Всего в плановых работах было задействовано более 190 человек, использовалась 91 единица специальной и автомобильной техники.
В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее