АО "Транснефть-Приволга" завершило плановый ремонт на линейной части трубопроводов и площадочных объектах в трех регионах

Специалисты АО "Транснефть-Приволга" завершили планово-профилактический ремонт на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и производственных объектах, расположенных в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.

Мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта с целью модернизации оборудования и обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации нефтепроводов. На период производства работ транспортировка нефти была планово остановлена на срок от 60 до 72 часов.

Заменены дефектные участки, ненормативные элементы и запорная арматура на линейной части нефтепроводов Кулешовка - Куйбышев и Бугуруслан - Сызрань. Смонтирована задвижка на камере приема средств очистки и диагностики МН Бавлы - Куйбышев.

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменены семь единиц запорной арматуры на оборудовании с высоким уровнем герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. Установлены задвижки диаметром 530 мм с взрывозащищенными электроприводами. Были обустроены новые фундаменты и площадки обслуживания задвижек. Оборудование, выработавшее эксплуатационный ресурс, демонтировано.

На напорном нефтепроводе нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" специалисты подключили временные камеры пуска и приема средств очистки и диагностики, а также провели средний ремонт двух задвижек. Работы выполнены для последующего проведения диагностического обследования технологических трубопроводов НПС внутритрубным инспекционным прибором.

Специалисты Саратовского РНУ на НПС "Бородаевка-2" отключили регулятор давления с двумя задвижками для последующего демонтажа и замены на новое оборудование. Работы выполнены во время плановой остановки станции и при сниженных режимах транспортировки нефти по участку МН Куйбышев - Лисичанск.

Всего в плановых работах было задействовано более 190 человек, использовалась 91 единица специальной и автомобильной техники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.