Самарская область вошла в тройку самых активных регионов в голосовании за объекты благоустройства

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в 2023 г. завершилось 30 мая. В Самарской области свое мнение выразили 409911 человек (в 2021 г. - 366575). Жители региона продемонстрировали большую заинтересованность. Это один из лучших результатов по всей стране.

"Регионы, в которых граждане голосовали наиболее активно, - Оренбургская, Самарская, Свердловская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Краснодарский край и Республика Тыва, Ненецкий автономный округ", - отметил 6 июня на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Самарская область вошла в десятку регионов, которые дали 50% голосов по всей стране. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов. Он также отметил Самару, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск и Саратов как муниципалитеты, которые активно работали с населением и сумели привлечь наибольшее количество граждан.

Особую благодарность выразили волонтерам. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил, что самыми активными стали волонтеры из Ингушетии, Калмыкии, Челябинской и Самарской областей, республик Тыва и Северная Осетия.

В Самарской области жителям активно помогали голосовать 3280 волонтеров. На голосование было вынесено 106 общественных территорий в Самаре, Тольятти, Отрадном, Кинеле, Новокуйбышевске, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, Чапаевске, Похвистневе и Безенчукском районе.