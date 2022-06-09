Энергетики объяснили, почему может увеличиться счет за общедомовые нужды

После принятия в 2018 году закона о развитии системы учета электроэнергии в стране энергетики стали устанавливать в многоквартирных домах общедомовые приборы учета.
В 2021 году АО "СамГЭС" установило в Самаре 7000 общедомовых приборов учета в 2200 многоквартирных домах. Это позволило сделать учет общедомового потребления электроэнергии точнее, а общедомовые начисления (ОДН), которые выставляет в квитанциях управляющая компания или ТСЖ, справедливее.
ОДН - это общий расход электроэнергии в доме, сумма индивидуальных потреблений (квартиры, магазин в доме, шлагбаум и т.п.)
ОДН распределяется на всех собственников пропорционально занимаемой площади, таким образом, в доме трехкомнатным квартирам начислят больше, однокомнатным - меньше.
В некоторых случаях строка ОДН в квитанции может измениться очень существенно, и иногда не в сторону понижения. Причин, по которым происходит изменение суммы за ОДН, несколько. Если жильцы подают показания приборов учета с опозданием, траты энергии в квартире попадают в строку ОДН и искажают общую сумму индивидуального потребления электроэнергии жителей за месяц, что может увеличить размер ОДН. Поэтому передавать показания приборов учета необходимо всем ежемесячно с 15 по 25 число.
Незаконные подключения коммерсантов или жильцов к внутридомовым сетям увеличивают размер ОДН для всех квартир в доме. Сообщать о таких нарушениях надо в УК, ТСЖ или виртуальную приемную АО "СамГЭС" на сайте samges.ru.
АО "СамГЭС" советует жильцам многоквартирных домов, в которых значительно повысилась сумма за ОДН после установки общедомового прибора учета, сообщать об этом в свою управляющую компанию или на samges.ru.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа