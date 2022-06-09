Энергетики объяснили, почему может увеличиться счет за общедомовые нужды

После принятия в 2018 году закона о развитии системы учета электроэнергии в стране энергетики стали устанавливать в многоквартирных домах общедомовые приборы учета.

В 2021 году АО "СамГЭС" установило в Самаре 7000 общедомовых приборов учета в 2200 многоквартирных домах. Это позволило сделать учет общедомового потребления электроэнергии точнее, а общедомовые начисления (ОДН), которые выставляет в квитанциях управляющая компания или ТСЖ, справедливее.

ОДН - это общий расход электроэнергии в доме, сумма индивидуальных потреблений (квартиры, магазин в доме, шлагбаум и т.п.)

ОДН распределяется на всех собственников пропорционально занимаемой площади, таким образом, в доме трехкомнатным квартирам начислят больше, однокомнатным - меньше.

В некоторых случаях строка ОДН в квитанции может измениться очень существенно, и иногда не в сторону понижения. Причин, по которым происходит изменение суммы за ОДН, несколько. Если жильцы подают показания приборов учета с опозданием, траты энергии в квартире попадают в строку ОДН и искажают общую сумму индивидуального потребления электроэнергии жителей за месяц, что может увеличить размер ОДН. Поэтому передавать показания приборов учета необходимо всем ежемесячно с 15 по 25 число.

Незаконные подключения коммерсантов или жильцов к внутридомовым сетям увеличивают размер ОДН для всех квартир в доме. Сообщать о таких нарушениях надо в УК, ТСЖ или виртуальную приемную АО "СамГЭС" на сайте samges.ru.

АО "СамГЭС" советует жильцам многоквартирных домов, в которых значительно повысилась сумма за ОДН после установки общедомового прибора учета, сообщать об этом в свою управляющую компанию или на samges.ru.