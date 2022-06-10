"РКС" сообщили а плановых отключениях воды в Самаре 14 и 15 июня

В Самаре 14 и 15 июня специалисты "РКС-Самара" проведут ремонтные работы по замене задвижки на ул. Ленинградской, 100.
Для этого с 10:00 14 июня до 10:00 15 июня отключат водоснабжение по следующим адресам:
ул. Ленинская, 82;
ул. Л. Толстого, 97А (Стадион "Динамо");
ул. Ленинская, 61, 65, 66, 66Б, 67, 69, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 100А, 100, 102, 104, 106, 110, 112,116;
ул. Л. Толстого, 37А, 97к1;
пер. Тургенева, 7, 4, 17;
ул. Ленинградская, 83, 92, 94, 96, 100;
ул. Некрасовская, 87, 89к1, 89, 90, 92, 94литЖ, 94А, 94;
ул. Садовая, 76, 109, 109Б, 111, 111Б;
ул. Красноармейская, 99-107.
Понизят давление в системе по адресам:
ул. Никитинская, 21, 22;
ул. Л. Толстого, 86, 109, 146;
Пос. Шмидта (Запанской).
Бойлеры можно будет найти на ул. Ленинской, 82 и ул. Л. Толстого, 97а.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается