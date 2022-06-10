"РКС" сообщили а плановых отключениях воды в Самаре 14 и 15 июня

В Самаре 14 и 15 июня специалисты "РКС-Самара" проведут ремонтные работы по замене задвижки на ул. Ленинградской, 100.

Для этого с 10:00 14 июня до 10:00 15 июня отключат водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ленинская, 82;

ул. Л. Толстого, 97А (Стадион "Динамо");

ул. Ленинская, 61, 65, 66, 66Б, 67, 69, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 100А, 100, 102, 104, 106, 110, 112,116;

ул. Л. Толстого, 37А, 97к1;

пер. Тургенева, 7, 4, 17;

ул. Ленинградская, 83, 92, 94, 96, 100;

ул. Некрасовская, 87, 89к1, 89, 90, 92, 94литЖ, 94А, 94;

ул. Садовая, 76, 109, 109Б, 111, 111Б;

ул. Красноармейская, 99-107.

Понизят давление в системе по адресам:

ул. Никитинская, 21, 22;

ул. Л. Толстого, 86, 109, 146;

Пос. Шмидта (Запанской).

Бойлеры можно будет найти на ул. Ленинской, 82 и ул. Л. Толстого, 97а.