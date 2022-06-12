На ул. Гагарина в Самаре запрещена парковка автомобилей

В рамках национальной программы "Безопасные и качественные дороги" по ул. Гагарина в Самаре приступили к укладки асфальтовой смеси.

В связи с этим выставлены знаки, ограничивающие парковку на обочинах ул. Гагарина.

После проведения работы знаки запрещающие парковку будут демонтированы.