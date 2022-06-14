Лаборантка Новокуйбышевского НПЗ стала лучшей в Корпоративном чемпионате

Старший лаборант химического анализа АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" Елизавета Афанасьева победила в корпоративном чемпионате НК "Роснефть" по стандартам "Ворлдскиллс". Торжественное закрытие состязаний и награждение победителей состоялось в четверг, 9 июня, во Дворце культуры железнодорожников в Самаре.

Новокуйбышевский НПЗ уже в пятый раз выступил организатором и принял на своей площадке участников профессиональных баталий из 15 регионов России. В этом году 40 работников из 37 дочерних обществ компании соревновались в компетенциях "Лабораторный химический анализ" и "Охрана труда". Оценивают знания и навыки участников более 50 экспертов-судей. От НК НПЗ на конкурсе выступили старший лаборант химанализа ИЛ-ЦЗЛ Елизавета Афанасьева и специалист по охране труда Екатерина Федорущенко.

О том, как проходили соревнования, рассказала начальник испытательной лаборатории — ЦЗЛ предприятия Ксения Константинова: "В этом году в компетенции "лабхиманализ" были представлены 26 экспертов и 24 участника от разных предприятий страны. В лабораторном корпусе СамГТУ участникам было где развернуться. В каждой рабочей комнате одновременно работали 6 лаборантов. Испытания включали в себя задания, с которыми молодые специалисты не сталкиваются ежедневно: аналитическая химия, физическая химия, лабораторная практика — калибровка и определение плотности, умение обращаться с лабораторной посудой".

Всего было 5 заданий, включая один секретный модуль — его участники заранее не знали.

Первый модуль — спектрофотометрия, определение ионов хрома в соли, второй — определение кислотности в питьевой воде, третий — рефрактометрический анализ с определением концентрации Х-раствора, четвертый — ионообменная хроматография с помощью катионидов, пятый — приготовление раствора и определение его плотности.

Накал борьбы был нешуточный — за два дня соревнований они провели в лаборатории не менее 8 часов.

Лаборатория НК НПЗ провела большую работу по подготовке конкурсной площадки по международным стандартам. На это ушло несколько недель и три полных КамАЗа оборудования, которое надо было привезти и настроить.

Лаборанты химического анализа — профессия востребованная. На НК НПЗ знающие специалисты этого профиля нарасхват. Престиж химиков поднимают соревнования такого рода. Кстати, как рассказала Ксения Константинова, победители соревнований поедут на Национальный Чемпионат "Ворлдскиллс", где будут соревноваться с лучшими представителями профессий из разных отраслей России. Лаборант — специалист широкого профиля, который востребован как в нефтяной, так, к примеру, и в фармацевтической или атомной промышленности.

Поприветствовать участников форума приехал заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков: "Чемпионат "Роснефти" собрал действительно лучших представителей предприятий. Вы показали очень высокий уровень знаний и качества работы. Вы — пример всему коллективу. Желаю всем участникам и в дальнейшем прекрасных результатов в работе".

Генеральный директор АО "НК НПЗ" Сергей Голицаев тоже обратился к коллегам: "Соревнования показали, что здесь собрались самые достойные, сильнейшие специалисты. Отдельные слова благодарности экспертам за высокую компетентность и строгость судейства. Традиции уважения к профессионалам своего дела у нас на заводе сильны. Поэтому возможность общаться с лучшими лаборантами и специалистами по охране труда, наблюдать за их работой в ходе выступления — это большая честь для нас. Отрадно осознавать, что сегодняшний конкурс — это конкурс молодых профессионалов, от мастерства которых зависит будущий успех наших предприятий. А это значит, что у дочерних обществ компании "Роснефть" — большое будущее с сильной командой!".

Главный эксперт корпоративного чемпионата НК "Роснефть" и "Ворлдскиллс" Ирина Федоренко отметила, что соревнование сближает: "Я второй год работаю на таких соревнованиях и должна отметить главное — вы все стали одной семьей, нашли новых друзей, коллег. Я заглядывала в комнаты, где шли испытания, и видела, как вы помогали друг другу, обсуждали задания. Тем, кто не победил, я скажу так — вы не проиграли, это только маленький трамплин к вашим будущим успехам, вы можете принять участие в соревнованиях в будущем году".

Для молодой специалистки Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода Елизаветы Афанасьевой победа не стала неожиданностью. Она упорно готовилась к состязаниям, оттачивала навыки и знания, полученные во время учебы в университете и за три года работы на предприятии: "Испытания для меня не были чем-то необычным — по таким же стандартам я провожу текущий контроль".

По мнению дебютантки, соревнования такого уровня дают огромный опыт молодым специалистам и возможность показать свои компетенции, а также почувствовать уверенность в своих силах и двигаться дальше по профессиональной лестнице.