Энергетики "Т Плюс" провели квиз со студентами Самарского государственного технического университета

Сотрудники филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" и Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в интеллектуальной игре со студентами ключевого вуза региона. Встречу приурочили к завершению летней сессии. Она стала одним из проектов, которые совместно организуют региональные энергетики и учащиеся Самарского государственного технического университета.
Квиз состоял из семи туров. Участникам задавали вопросы как на общую эрудицию, так и об энергетике. Все команды продемонстрировали быстроту реакции, знания, чувство юмора.
"Т Плюс давно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ. Такие встречи — событие как для состоявшихся энергетиков, так и для тех, кто только определяется с будущим местом работы. Студенты ближе знакомятся с отраслью, узнают компанию с неформальной стороны", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
По итогам интеллектуального соревнования победителем стала команда "Т Плюс" — "Градусы". Второе место разделили команды студентов "Теплики" и сотрудники блока продаж Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" "Пластилин". На третьей строчке оказались две команды Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" — "Морозовцы" и "Теплые люди".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается