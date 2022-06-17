Энергетики "Т Плюс" провели квиз со студентами Самарского государственного технического университета

Сотрудники филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" и Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в интеллектуальной игре со студентами ключевого вуза региона. Встречу приурочили к завершению летней сессии. Она стала одним из проектов, которые совместно организуют региональные энергетики и учащиеся Самарского государственного технического университета.

Квиз состоял из семи туров. Участникам задавали вопросы как на общую эрудицию, так и об энергетике. Все команды продемонстрировали быстроту реакции, знания, чувство юмора.

"Т Плюс давно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ. Такие встречи — событие как для состоявшихся энергетиков, так и для тех, кто только определяется с будущим местом работы. Студенты ближе знакомятся с отраслью, узнают компанию с неформальной стороны", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

По итогам интеллектуального соревнования победителем стала команда "Т Плюс" — "Градусы". Второе место разделили команды студентов "Теплики" и сотрудники блока продаж Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" "Пластилин". На третьей строчке оказались две команды Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" — "Морозовцы" и "Теплые люди".