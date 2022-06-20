Молодые специалисты Новокуйбышевского НПЗ одержали победу на научно-технической конференции НК "Роснефть"

Четверо молодых специалистов, представив свои разработки в области улучшения технологий, качества выпускаемой продукции, внедрения цифровых инноваций, вошли в число лучших кустового этапа НТК в секции "Нефтегазопереработка и нефтегазохимия".

Эта ежегодная конференция для заводской молодежи традиционно становится стимулом для генерирования свежих идей по развитию производства, улучшению качества выпускаемой продукции, энергоэффективности и энергосбережению. В 10 секциях выступили 210 молодых специалистов из 18 дочерних обществ НК "Роснефть". Они представили на суд членов жюри 178 проектов. В престижном профессиональном форуме приняли участие молодые специалисты НК НПЗ - победители и призеры региональной научно-технической конференции.

Среди лучших авторов отмечены четверо молодых сотрудников НК НПЗ. Победу в секции "Технология процессов нефегазопереработки" завоевала инженер технологического сектора ИЛ-ЦЗЛ Василина Фролова.

Василина Фролова уже третий год работает на заводе, увлеченно занимаясь мониторингом работы установок, опытно-промышленными испытаниями. Победу в конференции ей принесла по достоинству оцененная экспертным жюри экологическая разработка, касающаяся получения высокооктановых компонентов из сжиженных углеводородных газов. Это позволит использовать более чистое топливо, которое сможет снизить нагрузку от выхлопов автотранспорта в атмосферу. Василина уверена, что эта тема как никогда актуальна сегодня - в мире растет тенденция ужесточения экологических требований. Для осуществления идеи Василины потребуется модернизация оборудования и задействование целого производственного комплекса.

Номинацией "За внедрение отечественных разработок" в том же блоке отмечен Александр Алексеев - начальник смены цеха №3.

Александр работает на заводе не очень давно и рассказал, что в нефтепереработку стремился целенаправленно. Он - выпускник СамГТУ, житель областного центра, но перспективное приглашение поработать на НК НПЗ принял с энтузиазмом. Специалист признается, что хочет внести максимальную пользу в развитие производственного процесса, усовершенствовать и по возможности модернизировать его. Эти намерения молодого специалиста и стали мотивом участия в заводской конференции, где он предложил свои идеи сразу в трех секциях. Его наставники помогли проработать эти проекты. Проект секции "Технология процессов нефтепереработки" касается получения из газа ароматических углеводородов и имеет неплохую перспективу внедрения - разработку отметили на кустовом этапе конференции. Александр Алексеев рассчитывает, что его разработки позволят разнообразить перечень выпускаемых продуктов и будут экономически выгодными для предприятий компании. Его шансы войти в число лидеров межрегионального этапа конференции довольно велики.

Победителем конференции в секции "Экономика, финансы", также признан инженер отдела повышения операционной эффективности НК НПЗ Филипп Черевин.

В своем проекте молодой специалист обосновал создание виртуальной инженерной модели для анализа и оптимизации технологических процессов производства. Опыт работы молодого новатора на НК НПЗ - немногим более года, он приехал из Татарстана, услышав об отличных условиях для развития и карьерного роста на новокуйбышевском предприятии. Филипп рассказал, что его деятельность нацелена на совершенствование интеллектуальной системы управления производством. Разработка представляет собой цифровой проект, в котором совмещены уже действующая на заводе инженерная модель и программное обеспечение Aspen PIMS. "С учетом различных показателей, в том числе изменения рыночных цен на сырье и продукт, можно более точно прогнозировать и оптимизировать работу оборудования, повысить качество выпускаемой продукции, - пояснил Филипп Черевин. - На примере комплекса АВТ-11 мы уже получили реальный экономический эффект".

В секции "Промышленная энергетика, энергоэффективность" в номинации "За повышение безопасности производства" был отмечен Даниил Волков. Дежурный электромонтер цеха эксплуатации электрооборудования оперативно-диспетчерской службы НК НПЗ представил лучший проект в номинации "За повышение безопасности производства".

Он заключается в сокращении времени реагирования сотрудников цеха на внештатные или аварийные ситуации. В проект вошла также разработка дистанционного управления всеми коммутационными приборами с диспетчерского пульта. Нейросети занимают в проекте основную роль. Они проконтролируют нарушения в области технической безопасности и правильное использование средств индивидуальной защиты, а также зафиксируют искрообразование и дымку еще до срабатывания пожарной сигнализации для оперативного реагирования сотрудников завода.

Каждый проект высоко оценен экспертами и в перспективе будет реализован на площадках компании "Роснефть". А впереди у четверых победителей - молодых специалистов Новокуйбышевского НПЗ - участие в межрегиональном этапе научно-технической конференции в Москве.