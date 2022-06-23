Самара отпразднует День молодежи в Струковском саду

В воскресенье, 26 июня, с 16:00 до 22:00 в Струковском саду пройдет праздничное мероприятие в честь "Дня молодежи".
Гостей будут ждать мастер-классы, викторины, лекции, свои площадки представят "Самарский Дом молодежи", "Студенческие отряды Самарской области", "Волонтеры победы", Самарский Союз Молодежи и другие. Представители организаций и волонтеры расскажут об их основной деятельности в интерактивном формате.
На открытой эстраде пройдет развлекательная программа: презентации организаций-участников, выступление команд по чирлидингу "Крылья". Также зрители смогут принять участие в интерактиве "Делай добро, бро" от группы "КИНЕМО" и в первом в России музыкальном лото вместе с командой "MUSIC BINGO".
В завершении праздника на сцену выйдут известные музыкальные группы Самары, а в качестве хэдлайнера выступит группа "Comedoz" с такими хитами, как "Время", "Ямайка" и "Поцелуй прямо в сердце".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.