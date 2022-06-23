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Молодежная политика Общество

Самара отпразднует День молодежи в Струковском саду

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 26 июня, с 16:00 до 22:00 в Струковском саду пройдет праздничное мероприятие в честь "Дня молодежи".

Гостей будут ждать мастер-классы, викторины, лекции, свои площадки представят "Самарский Дом молодежи", "Студенческие отряды Самарской области", "Волонтеры победы", Самарский Союз Молодежи и другие. Представители организаций и волонтеры расскажут об их основной деятельности в интерактивном формате.

На открытой эстраде пройдет развлекательная программа: презентации организаций-участников, выступление команд по чирлидингу "Крылья". Также зрители смогут принять участие в интерактиве "Делай добро, бро" от группы "КИНЕМО" и в первом в России музыкальном лото вместе с командой "MUSIC BINGO".

В завершении праздника на сцену выйдут известные музыкальные группы Самары, а в качестве хэдлайнера выступит группа "Comedoz" с такими хитами, как "Время", "Ямайка" и "Поцелуй прямо в сердце".

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