Прокуратура проверит законность выдачи разрешения на строительство ЖК на 5-й просеке

Прокуратура Самарской области проверит законность выдачи разрешения на строительство ЖК "Омега" на 5-й просеке в Самаре, сообщает надзорное ведомство.
При этом прокуратура же привлекла к административной ответственности заместителя министра строительства региона Анну Урусову за нарушение сроков оказания государственной услуги по выдаче разрешения на строительство данного ЖК. Та уже заплатила штраф в 3 тыс. рублей.
На действия минстроя в прокуратуру Самарской области пожаловался директор ООО СЗ "Берег-П".
Напомним, ГК "Берег" планирует построить в непосредственной близости от озера Леснуха, лицея "Спутник" и НФС четыре 8-этажных жилых дома и надземный паркинг. Проект вызвал негативную реакцию жителей и без того плотно застроенного района. Под соответствующим обращением к городским и областным властям было собрано более 2 тыс. подписей. Также прошла встреча жителей с представителями застройщика, на которой было решено продолжить диалог.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍