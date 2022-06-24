Прокуратура проверит законность выдачи разрешения на строительство ЖК на 5-й просеке

Прокуратура Самарской области проверит законность выдачи разрешения на строительство ЖК "Омега" на 5-й просеке в Самаре, сообщает надзорное ведомство.

При этом прокуратура же привлекла к административной ответственности заместителя министра строительства региона Анну Урусову за нарушение сроков оказания государственной услуги по выдаче разрешения на строительство данного ЖК. Та уже заплатила штраф в 3 тыс. рублей.

На действия минстроя в прокуратуру Самарской области пожаловался директор ООО СЗ "Берег-П".

Напомним, ГК "Берег" планирует построить в непосредственной близости от озера Леснуха, лицея "Спутник" и НФС четыре 8-этажных жилых дома и надземный паркинг. Проект вызвал негативную реакцию жителей и без того плотно застроенного района. Под соответствующим обращением к городским и областным властям было собрано более 2 тыс. подписей. Также прошла встреча жителей с представителями застройщика, на которой было решено продолжить диалог.