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Строительство Строительство и недвижимость

Прокуратура проверит законность выдачи разрешения на строительство ЖК на 5-й просеке

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области проверит законность выдачи разрешения на строительство ЖК "Омега" на 5-й просеке в Самаре, сообщает надзорное ведомство.

При этом прокуратура же привлекла к административной ответственности заместителя министра строительства региона Анну Урусову за нарушение сроков оказания государственной услуги по выдаче разрешения на строительство данного ЖК. Та уже заплатила штраф в 3 тыс. рублей.

На действия минстроя в прокуратуру Самарской области пожаловался директор ООО СЗ "Берег-П".

Напомним, ГК "Берег" планирует построить в непосредственной близости от озера Леснуха, лицея "Спутник" и НФС четыре 8-этажных жилых дома и надземный паркинг. Проект вызвал негативную реакцию жителей и без того плотно застроенного района. Под соответствующим обращением к городским и областным властям было собрано более 2 тыс. подписей. Также прошла встреча жителей с представителями застройщика, на которой было решено продолжить диалог.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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