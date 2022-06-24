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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" оценили дипломные работы студентов СамГТУ

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в защите дипломных работ выпускников кафедры "Трубопроводный транспорт" института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Государственную аттестационную комиссию (ГАК) возглавил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам предприятия Дмитрий Махаев.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Всего в защите приняли участие 13 выпускников СамГТУ, квалификационные работы которых были посвящены решению конкретных задач дальнейшего повышения эффективности работы объектов нефтепроводной отрасли.

Все бакалавры успешно защитили свои работы и ответили на вопросы комиссии. Члены ГАК высоко оценили уровень выпускных квалификационных работ, семь дипломных работ получили оценку "отлично", шесть — "хорошо". В частности, комиссия отметила дипломную работу Татьяны Ивановой, посвященную способу повышения эффективности перекачки высокопарафинистой нефти.

"Взаимодействие между АО "Транснефть - Приволга" и Самарским государственным техническим университетом положительно влияет на качество подготовки выпускников: предприятие оказывает финансовую помощь кафедре "Трубопроводный транспорт", укрепляет ее материальную базу, со студентами заключаются договоры о целевом обучении, лучшие из них становятся стипендиатами ПАО "Транснефть", — отметил Дмитрий Махаев.

Главные направления сотрудничества АО "Транснефть - Приволга" и СамГТУ — подготовка инженерных кадров и проведение научно-исследовательских работ по различным проблемам трубопроводного транспорта нефти. После окончания университета выпускники кафедры пополнят ряды молодых специалистов в подразделениях предприятия.

В 2021-2022 учебном году по направлению от АО "Транснефть - Приволга" в СамГТУ обучалось 89 студентов-бакалавров.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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