Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в защите дипломных работ выпускников кафедры "Трубопроводный транспорт" института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Государственную аттестационную комиссию (ГАК) возглавил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам предприятия Дмитрий Махаев.

Всего в защите приняли участие 13 выпускников СамГТУ, квалификационные работы которых были посвящены решению конкретных задач дальнейшего повышения эффективности работы объектов нефтепроводной отрасли.

Все бакалавры успешно защитили свои работы и ответили на вопросы комиссии. Члены ГАК высоко оценили уровень выпускных квалификационных работ, семь дипломных работ получили оценку "отлично", шесть — "хорошо". В частности, комиссия отметила дипломную работу Татьяны Ивановой, посвященную способу повышения эффективности перекачки высокопарафинистой нефти.

"Взаимодействие между АО "Транснефть - Приволга" и Самарским государственным техническим университетом положительно влияет на качество подготовки выпускников: предприятие оказывает финансовую помощь кафедре "Трубопроводный транспорт", укрепляет ее материальную базу, со студентами заключаются договоры о целевом обучении, лучшие из них становятся стипендиатами ПАО "Транснефть", — отметил Дмитрий Махаев.

Главные направления сотрудничества АО "Транснефть - Приволга" и СамГТУ — подготовка инженерных кадров и проведение научно-исследовательских работ по различным проблемам трубопроводного транспорта нефти. После окончания университета выпускники кафедры пополнят ряды молодых специалистов в подразделениях предприятия.

В 2021-2022 учебном году по направлению от АО "Транснефть - Приволга" в СамГТУ обучалось 89 студентов-бакалавров.