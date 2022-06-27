Дмитрий Азаров и Борис Грызлов обсудили программу визита делегации региона в Беларусь

В понедельник, 27 июня, в начале рабочей командировки в Минск губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым.

Стороны обсудили программу визита делегации Самарской области и перспективы развития сотрудничества региона с республикой, которое особенно важно в условиях экономических санкций и актуальности импортозамещения.

Во встрече также приняли участие торговый представитель России в Республике Беларусь Юрий Золотарев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, заместители председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин и Алексей Лескин, сотрудники Посольства России в Республике Беларусь, члены кабинета министров Самарской области.

Программа визита делегации Самарской области в Республику Беларусь включает целый встреч ряд встреч с руководством страны, посещение крупнейших предприятий и производственных площадок, научных, исторических и образовательных центров. Запланирована серия переговоров по вопросам, которые напрямую касаются социально — экономического развития региона, расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, науки, образования, культуры, туризма, молодежной политики.

Борис Грызлов отметил высокий уровень подготовки Самарской области к визиту: "Программа очень мощная, насыщенная. Все направления действительно очень важны".

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область активно сотрудничает с регионами Республики Беларусь. "У нас прошлый год характеризуется ростом внешнеторгового оборота на 31,7%. Мы не достигли пиковых значений, но динамика текущего года показывает, что в этом году достигнем и превзойдем значения. Мы постараемся отработать всю программу и достигнуть конкретных результатов", — подчеркнул глава региона, поблагодарив Бориса Грызлова и посольство России в Республике Беларусь за содействие в подготовке визита.

В программе работы делегации Самарской области — посещение ряда крупнейших производств и предприятий Республики. Например, холдинга "Белкоммунмаш", производителя общественного электротранспорта. Самарская область с целью развития транспортной сферы приобретает у белорусских компаний низкопольные троллейбусы и автобусы. Так, начиная с 2017 года было поставлено 155 машин, которые работают на дорогах Самары и Тольятти.

Дмитрий Азаров сообщил, что регион заинтересован продолжать и развивать это сотрудничество. На совещании по развитию российского автопрома, которое состоялось 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин обозначил важность обновления парка транспорта пассажирских перевозок. "Надеюсь, что будут дополнительные субсидии регионам, и мы сможем расширять направление работы по замене парка пассажирских перевозок", — сказал глава Самарской области.

Дмитрий Азаров рассказал, что регион заинтересован в приобретении в Беларуси лифтового оборудования. В Самарской области запланировано поменять 1500 лифтов, на эти цели в бюджете на 3 года предусмотрено 3,6 млрд рублей. Губернатор отметил, что с белорусскими поставщиками будут обсуждаться различные механизмы сотрудничества, в том числе такие, чтобы регион смог выполнить программу замены лифтов в более короткие сроки, чем предусмотрено.

Одна из ключевых задач визита делегации Самарской области в Беларусь и переговоров с местными предприятиями — поддержка АвтоВАЗа в поиске новых поставщиков. Сегодня это важнейший вопрос, который руководство завода решает совместно с федеральными властями и правительством Самарской области.

"Как вы знаете, недавно АвтоВАЗ возглавил Максим Юрьевич Соколов, мы находимся с ним в постоянном контакте. И вчера мы еще раз обсуждали, какая заинтересованность у АвтоВАЗа есть в поставке комплектующих с белорусской стороны. АвтоВАЗ дал нам перечень спецификаций, который мы предварительно направили. Вопрос постараемся отработать. Надеюсь, часть дефицитных позиций мы сможем найти здесь", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор рассказал Борису Грызлову и сотрудничестве с Республикой Беларусь в рамках проекта научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Один из стратегических партнеров НОЦ — Национальная академия наук Беларуси. "Это достаточная прикладная академия — она курирует ряд производств и серьезных направлений. Например, полностью курирует тему космосу", — отметил важность этого сотрудничества Борис Грызлов.

В ходе визита Самарская область намерена заключить целый ряд соглашений в рамках развития сотрудничества. В рамках деловой программы будут проведены встречи руководителей министерств и промышленных предприятий региона с потенциальными партнерами из Республики. Отдельная программа предусмотрена для бизнес-миссии региона. Большое внимание будет уделено презентации инвестиционного потенциала и новых возможностей для инвесторов.

В завершении встречи Дмитрий Азаров вручил Борису Грызлову презентацию Самарской области об истории региона, экономическом и культурном развитии, знаковых брендах и символах. Посол, получив подарок, отметил, что один из символов Самарской области — это футбольный клуб "Крылья Советов": "Крылья" были самой интересной командой прошлого чемпионата. "Зенит" — чемпион, но самая интересная команда — "Крылья Советов".

"Крылья" — самая российская, самая молодая и играющая команда. Костяк сохранили. Будем надеяться, что и здесь, в Беларуси, мы увидим перспективных ребят для "Крыльев", — отметил глава региона и добавил, что спортивный директор клуба, белорус Сергей Корниленко, много лет играл за самарскую команду, стал ее легендой и любимцем болельщиков, а теперь работает в руководстве "Крыльев".