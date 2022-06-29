Дмитрий Азаров провел переговоры с руководителями белорусских компаний

Делегация Самарской области, которую возглавил губернатор Дмитрий Азаров, в эти дни работает в Белоруссии, чтобы укрепить партнерство и наладить новое сотрудничество с регионами Республики в различных отраслях экономики. В составе делегации - руководители министерств и ведомств, парламентарии, главы муниципальных районов, руководство торгово-промышленной палаты, представители промышленных предприятий губернии.

Напомним, в понедельник, 27 июня, губернатор обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы расширения социально-экономического партнерства регионов двух стран.

Более предметно аспекты взаимодействия по конкретным направлениям обсуждались на встрече делегации Самарской области с кабинетом министров Республики, который возглавляет премьер-министр Роман Головченко. В ходе продолжительной встречи участники подробно разобрали целый ряд вопросов, которые могут стать точками роста для экономик Самарской области и регионов Беларуси.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что визиту делегации Самарской области в Республику Беларусь предшествовала большая предварительная работа с тем, чтобы уже на первых рабочих встречах принимались четкие решения. "Мы приехали с конкретными намерениями. Надеюсь, что тот потенциал, который мы уже создали по нашему сотрудничеству, о котором говорил и президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, мы вместе сможем реализовать", — акцентировал внимание собравшихся глава Самарского региона.

"Самое главное — это предметно рассмотреть резервы для наращивания нашего взаимодействия, те ниши, которые необходимо "раскачать", чтобы полностью задействовать все резервы. Самарская область — один из самых промышленно развитых регионов в России. Кооперация, взаимные поставки, замещение продукции недружественных бывших партнеров — все это требует скорости в принятии решений и отзывчивости", — подчеркнул во время обсуждения Роман Головченко.

Беларусь является важнейшим торгово-экономическим партнером Самарской области, и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. Вместе с тем, между самарскими и белорусскими предприятиями есть огромный потенциал сотрудничества. Сегодняшнее время требует особого внимания к повышению интенсивности взаимодействия, поиску дополнительных возможностей кооперации и взаимовыгодного сотрудничества.

Премьер-министр отметил, что Республика Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия, в том числе в сфере машиностроения, строительства, а также в транспортной сфере, науке и образовании, сельском хозяйстве. Стороны обсудили возможные поставки из союзного государства лифтового оборудования, обширная программа замены которого сегодня действует в Самарской области.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос возобновления прямого авиасообщения между Самарой и Минском.

Стороны договорились, что в ближайшее время будет организован визит правительственной белорусской делегации в Самарскую область, чтобы проработать возможности приземления ряда проектов на территории нашего региона.

Предметная работа по направлениям сотрудничества продолжилась на промышленных предприятиях Беларуси, производственные площадки которых осмотрела делегация во главе с губернатором.

Одним из надежных партнеров региона является ОАО "Минский тракторный завод" — его машины очень востребованы в сельском хозяйстве. Свыше 4700 единиц техники — это более половины от общего количества — сегодня работают на полях губернии.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество продолжалось. Нам важно понимать направления развития сельского хозяйства Самарской области, чтобы делать технику под конкретные задачи", — рассказал губернатору генеральный директор предприятия Виталий Вовк. Он добавил, что МТЗ предлагает заказчикам более ста моделей тракторов, более чем в двухстах сборочных вариантах для всех климатических и эксплуатационных условий.

Дмитрий Азаров и члены делегации осмотрели производственные мощности завода и новую технику, готовую к продаже, а также обсудили перспективы расширения сотрудничества на совещании.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин озвучил ряд вопросов, которые требуют решения. В частности, он обратил внимание на длительные сроки поставки техники МТЗ, которые доходят до 120 дней, хотя раньше составляли не более месяца. Из-за этого некоторые сельхозпредприятия региона закупили для работы и оперативной замены тракторы китайских производителей.

Руководитель предприятия пояснил это отсутствием готовых тракторов, поскольку спрос на них за последний год вырос в разы, а количество запчастей, в том числе, производимых в других странах, не хватало. "Но ситуация налаживается. Уже сегодня на складе есть готовые машины, налажены дилерские поставки запчастей, поэтому мы готовы выдерживать сроки поставки", — добавил Виталий Вовк.

Самарская сторона также подняла вопрос расширения возможностей работы сервисных центров. На сегодняшний день обслуживанием машин занимается Торговый дом "ПодшипникМаш Самара". Но их возможности ограничены — на обслуживание они могут брать не больше двухсот машин, хотя потребность в замене запчастей гораздо выше — в связи с их износом. Гендиректор компании взял вопрос в проработку.

Виталий Вовк подчеркнул также, что в ближайшее время завод перейдет на новую модель работы, когда на время ремонта трактора аграриям будет выдаваться подменная техника. "Так аграрии смогут комфортно работать, не теряя сроков посевных или уборочных компаний. В нашей Республике такой подход уже опробован. Будем выходить с таким сервисным предложением на российский рынок", — отметил руководитель МТЗ.

Также был рассмотрен вопрос по проведению капитального ремонта техники МТЗ. Кроме того, руководство завода обратилось к Губернатору с вопросом организации на предприятии практики студентов из Самарской области, которые получат возможность познакомиться с производством машин сельхозназначения и повысить уровень своих знаний и компетенций, в том числе в сфере капитального ремонта техники. Это позволит и восстановить утраченные компетенции. Дмитрий Азаров инициативу поддержал. Также стороны обсудили возможность создания в учебных учреждениях специальности "капитальный ремонт сельхозтехники".

Встреча с руководством МТЗ была важна для глав муниципальных районов области. "У нас в районе 80 тракторов МТЗ. Поэтому важно наладить сотрудничество с этим заводом, — отметила глава Елховского района Наталья Павлова. — Считаю, что дружеские отношения с Республикой Беларусь приведут к подъему наших экономик".

"Перед поездкой в Беларусь провел встречи с сельхозпроизводителями нашего района. Вопросы, которые они поставили, удалось задать коллегам в братской Республике. На Минском тракторном заводе говорил о возможности увеличения производства прицепного инвентаря для садовых работ. Получен ответ, что такая возможность есть. Также обсуждали вопросы мелиорации. Здесь точки соприкосновения тоже есть", — отметил глава Приволжского района Евгений Богомолов.

Делегация Самарской области также побывала на промплощадке международного многопрофильного холдинга "АМКОДОР", выпускающего сельскохозяйственную, лесную, дорожную, коммунальную и другую специальную технику, в том числе бытовую.

В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители региона активно проводят курс на обновление машинно-тракторного парка, приобретая фронтальные погрузчики, техника для введения сельхозоборот ранее неиспользуемых земель. За последние пять лет аграриями Самарской области было приобретено около 50 машин производства "АМКОДОР".

Во время встречи с руководством холдинга Дмитрий Азаров предложил рассмотреть возможность локализации производства техники на территории Самарской области, учитывая емкость рынка, выгодное географическое расположение региона и наличие преференций для инвесторов, которые существуют, например, на территории Особой экономической зоны "Тольятти".

Также в рамках рабочей поездки в Республику Дмитрий Азаров и члены делегации осмотрели производственные площадки ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", которая разрабатывает, производит и обслуживает электрический пассажирский транспорт: троллейбусы, трамваи и электробусы. Опытный образец электробуса уже опробован на дорогах областной столицы.

Генеральный директор Олег Быцко познакомил участников делегации с новой техникой и отметил, что при закупке троллейбусов "Белкоммунмаша" Самарской областью компания готова рассмотреть возможность организации производственно-сервисного центра в регионе.

"Технику вашу знаю, мое отношении к ней хорошее. Уверен, что у нас есть направления для более тесного сотрудничества, в том числе по обновлению пассажирского транспорта", — отметил Дмитрий Азаров и поручил профильным министерствам подготовить предложения по возможностям перспективного сотрудничества с компанией.