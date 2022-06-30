Дмитрий Азаров — самарским выпускникам: "Нам многое предстоит сделать вместе на благо родной земли"

В четверг, 30 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с самарскими выпускниками — золотыми медалистами, набравшими максимальный балл на едином государственном экзамене, добившихся значимых успехов в учебе и победивших на всероссийских, международных конкурсах. Глава региона поздравил ребят и их родителей с успехами, пожелав в дальнейшем реализовать свой потенциал на благо самарской земли и страны.

В этом году в Самарской области выпускниками 11-х классов стали почти 13 тыс. ребят. Из них более 2 тыс. выпускников получат золотую медаль "За особые успехи в учении". По предварительным результатам ЕГЭ, 11 человек получили 100 балов сразу по двум предметам. Это выпускники из Тольятти, Самары, Чапаевска и села Алексеевка.

"Результаты, которых вы добились, уже говорят о том, что люди вы целеустремленные, безусловно, талантливые и теперь уже образованные. Очень надеюсь, что вы сможете и дальше развиваться также успешно, конечно, работать над саморазвитием, не терять связь со своими педагогами, наставниками. И внимательно относиться к тем учителям, которых вы еще встретите на своем пути. Конечно, послушать советы своих мам и пап, своих родных и близких людей. В ваших успехах, медалях, победах на олимпиадах, конечно, огромная частичка их души и сердца, их любви к вам. Давайте в первую очередь поблагодарим ваших родителей за то, что вы такие замечательные!", — обратился Дмитрий Азаров к ребятам, также особо отметив вклад педагогов в успехи и воспитание детей.

Губернатор Самарской области, общаясь с выпускниками об их дальнейших планах, отметил, что сегодня в регионе создано много возможностей для получения качественного высшего образования и самореализации граждан.

Глава региона подчеркнул, что в Самарской области будет продолжаться масштабная работа по развитию вузовской инфраструктуры и поддержке университетов, которые сегодня являются драйвером инновационной экономики страны. Так, около стадиона "Солидарность Самара Арена" запланировано создание студенческого межвузовского международного кампуса, где будут сформированы самые современные условия для учебы и саморазвития молодежи.

Губернатор также рассказал ребятам о научно-образовательном центре мирового уровня "Инженерия будущего", который объединяет 6 регионов России, включая Самарскую область, ряд вузов, ведущие научные школы, промышленные предприятия, крупных индустриальных партнеров. В регионе реализуется целый комплекс мер по поддержке талантливых школьников и студентов, включая программы с участием крупнейших предприятий региона.

"Мы стараемся сделать так, чтобы наше высшее образование стало магнитом для ребят, в первую очередь из Самарской области, но и молодых людей из других регионов", — отметил Дмитрий Азаров.

Выпускники сообщили, что их высокие результаты в учебе достигнуты благодаря учителям и тем условиям, которые были созданы в образовательных учреждениях. "ЕГЭ по математике, химии, русскому языку я сдал на 291 балл в сумме. Я подготовился полностью со школьными учителями, по основной школьной программе. У нас было все, что нужно для учебы — все оборудование, лаборатории", — рассказал Даниил Логинов, выпускник Самарского регионального центра для одаренных детей.

Высочайший уровень подготовки и качество среднего образования в Самарской области позволяют абитуриентам региона претендовать на поступление в сильнейшие вузы России. Так, несколько выпускников намерены подать документы не только в региональные вузы, но и пройти отбор в столичные университеты. Вместе с тем, все они собираются по окончанию обучения — вернуться домой, в Самарскую область, дипломированными специалистами для дальнейшей работы.

"Если цель определили — вперед! Желаю успехов! И ждем вас обратно на самарской земле. Вместе развивать и обустраивать землю, которая дала вам жизнь. Это большое счастье — обустраивать родную землю, где родился и вырос. Мы заботимся о том, чтобы Самарская область развивалась. Мы многое сделали. Еще больше нам предстоит сделать. Сделать — вместе", — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в Самарской области, помимо широких возможностей получения качественного высшего образования, созданы хорошие условия для дальнейшего трудоустройства. "Мы последние годы каждый год создавали не менее 10 тыс. рабочих мест, более половины из которых — высокотехнологичные, инновационные. Мы добились того, что на начало февраля в Самарской области был рекордно низкий уровень безработицы за всю историю России. Это благодаря тому, что мы привлекаем инвестиции, создаем новые производства, открываем филиалы крупнейших компаний. И будем создавать условия для этого дальше", — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что сегодняшние выпускники продолжат с успехом двигаться по своему жизненному пути, добиваться поставленных целей и работать на благо родного края и страны: "Очень на вас надеюсь. Надеется на вас и вся страна. Это не высокие слова. Вы нужны Родине. Сегодня наше государство старается сделать все, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чтобы у вас были все пути для самореализации. Успехов вам!"

В свою очередь ребята поблагодарили Дмитрия Азарова за поддержку. "Хочу выразить благодарность за теплые слова в наш адрес и адрес наших родителей. Спасибо нашей малой Родине — самарскому краю, где мы родились, выросли, учились в школе и имели возможность достичь столь высоких результатов в учебе. Конечно, наши успехи — это успехи нашей большой страны, нашей великой России, — сказал выпускник Самарского регионального центра для одаренных детей Дмитрий Дмитриев. — Я думаю, что все мы хотим быть ее достойными гражданами. И пусть сегодняшние наши первые успехи и награды будут скромным вкладом в будущее и благополучие нашей великой Родины, ее быстро и стремительно развивающуюся экономику, науку и культуру. Уверен, каждый из нас приложит все усилия и сделает все возможное для ее процветания".