Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) АО "Транснефть - Приволга" прошло аттестацию в Министерстве энергетики Российской Федерации на право ведения аварийно-спасательных работ.
НАСФ создано в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации и обеспечения готовности предприятия к локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с разливами нефти и нефтепродуктов.
В структуру формирования входят четыре отряда общей численностью 283 человека, сформированные из числа основного персонала (начальники и заместители начальников линейных аварийно-эксплуатационных служб, работники центральных ремонтных служб, линейные трубопроводчики, электрогазосварщики, водители и машинисты автотранспортной и специальной техники) Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений. Подразделения НАСФ дислоцируются во всех регионах Российской Федерации, на территории которых предприятие ведет производственную деятельность.
В рамках аттестации в присутствии представителей аттестационной комиссии Минэнерго России проведено командно-штабное учение, в процессе которого оценивались готовность формирования к оперативному реагированию на условную чрезвычайную ситуацию, навыки и правильность действий работников по локализации и ликвидации разлива нефти, достаточность оснащения формирования специализированной техникой, оборудованием и другими средствами для ликвидации чрезвычайной ситуации.
Результаты учения и соответствие НАСФ АО "Транснефть - Приволга" обязательным требованиям, предъявляемым к аварийно-спасательным формированиям, рассмотрено на заседании отраслевой комиссии Министерства энергетики РФ по аттестации аварийно-спасательных служб нефтяной и газовой промышленности. По результатам заседания нештатному аварийно-спасательному формированию выдано свидетельство на право ведения газоспасательных работ и работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее