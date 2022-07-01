Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) АО "Транснефть - Приволга" прошло аттестацию в Министерстве энергетики Российской Федерации на право ведения аварийно-спасательных работ.

НАСФ создано в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации и обеспечения готовности предприятия к локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с разливами нефти и нефтепродуктов.

В структуру формирования входят четыре отряда общей численностью 283 человека, сформированные из числа основного персонала (начальники и заместители начальников линейных аварийно-эксплуатационных служб, работники центральных ремонтных служб, линейные трубопроводчики, электрогазосварщики, водители и машинисты автотранспортной и специальной техники) Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений. Подразделения НАСФ дислоцируются во всех регионах Российской Федерации, на территории которых предприятие ведет производственную деятельность.

В рамках аттестации в присутствии представителей аттестационной комиссии Минэнерго России проведено командно-штабное учение, в процессе которого оценивались готовность формирования к оперативному реагированию на условную чрезвычайную ситуацию, навыки и правильность действий работников по локализации и ликвидации разлива нефти, достаточность оснащения формирования специализированной техникой, оборудованием и другими средствами для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Результаты учения и соответствие НАСФ АО "Транснефть - Приволга" обязательным требованиям, предъявляемым к аварийно-спасательным формированиям, рассмотрено на заседании отраслевой комиссии Министерства энергетики РФ по аттестации аварийно-спасательных служб нефтяной и газовой промышленности. По результатам заседания нештатному аварийно-спасательному формированию выдано свидетельство на право ведения газоспасательных работ и работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации.