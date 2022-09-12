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Выборы Власть и политика

На довыборах в Самарскую губернскую думу победил единоросс

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На довыборах депутата Самарской губернской думы победил представитель "Единой России", генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов. Результаты выборов по Красноярскому одномандатному округу № 14 опубликованы на сайте облизбиркома в понедельник, 12 сентября.

Согласно протоколу, за Михаила Смирнова проголосовали 26 693 избирателя. Его ближайший соперник Василий Воробьев набрал чуть более 6 тысяч голосов. Данные по подсчету голосов приведены на 4 часа утра.

Напомним, что в дополнительных выборах депутата Самарской губернской думы приняли участие кандидаты от пяти политических партий. Либерально-демократическую партию России представил Иван Шацкий, КПРФ доверили представлять себя Василию Воробьеву, от "Справедливой России — Патриоты — За правду" за место в областном парламенте боролся Алексей Демидов, от "Новых людей" — Алексей Неудахин, от "Единой России" — Михаил Смирнов.

Необходимость довыборов в Красноярском избирательном округе № 14 возникла после того, как избранный от этого округа Андрей Кислов стал представлять интересы Самарской области в Совете Федераций.

Выборы различного уровня накануне прошли в 82 регионах России. На территории региона, кроме депутата губернской думы, избирали более 40 депутатов представительных органов муниципальных образований.

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