На довыборах в Самарскую губернскую думу победил единоросс

На довыборах депутата Самарской губернской думы победил представитель "Единой России", генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов. Результаты выборов по Красноярскому одномандатному округу № 14 опубликованы на сайте облизбиркома в понедельник, 12 сентября.
Согласно протоколу, за Михаила Смирнова проголосовали 26 693 избирателя. Его ближайший соперник Василий Воробьев набрал чуть более 6 тысяч голосов. Данные по подсчету голосов приведены на 4 часа утра.
Напомним, что в дополнительных выборах депутата Самарской губернской думы приняли участие кандидаты от пяти политических партий. Либерально-демократическую партию России представил Иван Шацкий, КПРФ доверили представлять себя Василию Воробьеву, от "Справедливой России — Патриоты — За правду" за место в областном парламенте боролся Алексей Демидов, от "Новых людей" — Алексей Неудахин, от "Единой России" — Михаил Смирнов.
Необходимость довыборов в Красноярском избирательном округе № 14 возникла после того, как избранный от этого округа Андрей Кислов стал представлять интересы Самарской области в Совете Федераций.
Выборы различного уровня накануне прошли в 82 регионах России. На территории региона, кроме депутата губернской думы, избирали более 40 депутатов представительных органов муниципальных образований.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.