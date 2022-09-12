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Экология Общество

Юные жители Самарской области побывали на экоуроках

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Передвижная экологическая выставка, организованная АО "Самаранефтегаз", побывала в детских оздоровительных лагерях Самарской области. Благодаря ей дети получили новые знания о разнообразии флоры и фауны великой реки, о том, что значит любить и беречь родную природу.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

За познавательность выставки отвечали тольяттинские ученые — сотрудники уникального научно-исследовательского Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук. В лаборатории популяционной экологии были разработаны десять стендов с изображениями ценных пород рыб, в том числе редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу России.

АО "Самаранефтегаз" уже не впервые проводит передвижные экологические выставки. Подобные мероприятия давно стали традиционными и реализуются по инициативе предприятия в рамках экологического просветительского проекта в различных детских учреждениях региона.

В этом году экспозиция "Рыбное богатство Волги" побывала в детских оздоровительных лагерях "Салют" и "Остров детства", детском санатории "Колос". С ней также познакомились ребята из реабилитационного центра "Огонек". А в начале учебного года выставка прибыла к школьникам самарского спортивного лицея.

Кроме знакомства с речными обитателями, школьникам рассказали о необходимости бережно относиться к природным ресурсам, о том, что как помочь их восстановлению. Для самых маленьких учеников лицея провели мастер-класс по росписи на речной гальке.

Первоклашки с превеликим удовольствием реализовали сказочные фантазии, и унылые серые камешки на глазах "ожили", превратившись в загадочных обитателей глубин. Точно так же и природа создает свои творения — разными и непохожими друг на друга.

Экологическое просвещение подрастающего поколения и сохранение окружающей среды — важная часть корпоративной культуры НК "Роснефть", дочерним предприятием которой является АО "Самаранефтегаз".

Такие мероприятия всегда результативны, считают в компании. Важно заниматься экологическим воспитанием с самого раннего возраста, когда формируются привычки и к детям приходит понимание того, насколько беззащитен и хрупок окружающий мир. Без бережного отношения к животным, птицам и растениям можно потерять не только любимые реки и озера, но и всю планету.

Стремясь к лидерству в минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, предприятие реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. К примеру, в этом году нефтяники выпустили в Волгу более 84 000 мальков стерляди, выведенных и выращенных в рыбопитомнике. А на осень уже запланирован выпуск более 3600 мальков толстолобика и около 1900 сазана.

Молодь, выпущенная в естественную среду обитания, способствует воспроизводству водных биологических ресурсов, а это помогает сохранить разнообразие и увеличить численности рыбных запасов реки, пояснили в компании.

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