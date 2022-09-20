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Губернатор Власть и политика

В регионе при федеральной поддержке продолжается ликвидация свалок

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 сентября, в правительстве региона на совещании под председательством губернатора Дмитрия Азарова обсудили вопросы рекультивации незаконных мусорных полигонов, сохранения лесов и уникальных водных объектов.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Как доложил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов, в текущем году по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология" идет работа по ликвидации четырех несанкционированных свалок. Рекультивация двух полигонов - на финальной стадии. К 30 сентября будет ликвидирована стихийная свалка в районе Костычи Октябрьска, в середине ноября завершится рекультивация земельного участка на улице Расковой в Чапаевске.

Летом при федеральной поддержке регион приступил к ликвидации крупной свалки в Тольятти - напротив главного конвейера АвтоВАЗа. Помимо этого, в ближайшее время начнется расчистка бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов в районе "АвтоВАЗагрегата". Федеральные средства выделены, госконтракт будет подписан до 1 декабря. Поскольку торги, по словам главы Тольятти Николая Ренца, будут объявлены уже на этой неделе, Дмитрий Азаров поставил задачу ускорить заключение госконтракта.

"У вас есть все основания заключить контракт не до 1 декабря, а до 1 ноября. Николай Альфредович, давайте на это ориентироваться", - подчеркнул губернатор.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко доложил губернатору ситуацию по расчистке нелегального полигона недалеко от поселка Чкалова в Кировском районе. Напомним, свалку в прошлом году обнаружили экоактивисты. Выяснилось, что она не внесена в реестр для ликвидации свалок, расположенных в границах городских округов. Поэтому ни региональные, ни федеральные средства на рекультивацию территории не предусмотрены. Сейчас, как отметил Владимир Василенко, администрация ликвидирует полигон своими силами - уже вывезено 45 тыс. т мусора, и работы продолжаются.

Отдельный вопрос - дальнейшее развитие территории. Владимир Василенко пояснил, что свалка находится в лесном массиве, поэтому на этой территории в дальнейшем планируется высадить деревья.
"Город Самара признан одним из самых зеленых в стране. И понятно, что усилия по озеленению города надо сохранять, ваши намерения поддерживаю", - отметил Дмитрий Азаров.

В продолжение темы Алексей Веселов подробно доложил о работе по программе сохранения лесов. В частности, он сообщил о продолжающемся обновлении парка лесопожарной и лесокультурной техники. Так, в октябре планируется приобрести еще 186 единиц противопожарного оборудования.

Министр также сообщил о начале расчистки русла реки Сызранки от донных отложений и камыша. Долгожданный проект получил федеральную поддержку. На его реализацию предусмотрены и средства регионального бюджета.

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