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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Новокуйбышевске определили лучших нефтепереработчиков "Роснефти"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке Новокуйбышевского НПЗ прошел финальный этап корпоративного смотра-конкурса "Лучший по профессии-2022". Самых высококвалифицированных сотрудников в блоке "нефтепераработка" из дочерних обществ компании "Роснефть" компетентное жюри определяло в семнадцатый раз, и лучшими в шести номинациях из восьми стали представители Самарской области — новокуйбышевцы.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

К этому событию конкурсанты готовятся особо тщательно: сначала проходят региональные этапы соревнований, а затем — финал. Участие в нем, по сути, уже является визитной карточкой компетентного и умелого специалиста, а настоящих профи среди нефтепереработчиков, как показывают ежегодные результаты конкурса, в компании "Роснефть", действительно, немало.

"Быть принимающей стороной конкурса для нас — большая ответственность, весь коллектив, конечно, к этой встрече очень тщательно готовился, — отметил, приветствуя гостей, генеральный директор АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" Сергей Голицаев. — "Лучший по профессии" — часть большой программы мотивации, корпоративного обучения, повышения профессионального мастерства, который дает уникальную возможность выявить таланты. Здесь соревновались более 140 человек из 21 дочернего общества "Роснефти" от Туапсе до Комсомольска-на-Амуре, и во всех номинациях вы показали свои лучшие качества. Сегодня не надо стесняться быть лучшими, нужно быть лидерами, быть конкурентоспособными. Желаю всем непрерывного развития, стабильной и безопасной работы".

Традиционно смотр-конкурс длился четыре дня и состоял из двух частей — теоретической и практической. В течение часового тестирования конкурсанты отвечали, сидя за компьютером, на 40 вопросов по специальности, промышленной, пожарной и экологической безопасности, нормам охраны труда и оказанию первой медицинской помощи. Практические же испытания проходили на производственных объектах и на учебном полигоне Новокуйбышевского НПЗ. Для каждого специалиста там была смоделирована типичная рабочая ситуация на проверку профессиональных навыков, применяемых ежедневно. Нефтепереработчики должны были выполнить все операции не только четко, но и с безупречным качеством. Более того, от них требовалось справиться и с усложненными заданиями, предлагающими нештатную ситуацию.

Каждый из участников выкладывался по максимуму. Тем сложнее определить лучших было членам жюри, в состав которого вошли 40 представителей руководящего состава профильных подразделений Центрального аппарата управления НК "Роснефть" и дочерних обществ. Знания, умения и навыки конкурсантов эксперты оценивали комплексно в восьми номинациях: оператор технологической установки, оператор товарный, лаборант химического анализа, машинист компрессорных установок, машинист технологических насосов, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер, приборист контрольно-измерительных приборов. В итоге имена лидеров смотра были названы.

Новокуйбышевские нефтяники поставили рекорд, завоевав сразу шесть из восьми наград! Так, победителями стали оператор ТСП-2 цеха № 73 Светлана Петрова, оператор установки "Мокрый катализ" Дмитрий Мельников, лаборант испытательной лаборатории — центральной заводской лаборатории Виолетта Харжевская, слесарь ремонтно-механического цеха Сергей Фролов. Вторые места завоевали электромонтер цеха эксплуатации электрооборудования Максим Петров и машинист установки изомеризации ЛСИ-200 Станислав Фатин.

"Это мой самый любимый конкурс, который я всегда жду с нетерпением, — рассказала Светлана Петрова. — Пять раз я выходила в финал, но победила впервые! Для меня участие в смотре — это прежде всего азарт, спортивный интерес, возможность подтвердить высокую заводскую марку. А еще мне нравится узнавать новое, читать специализированную литературу, отрабатывать на практике новые знания, выступать перед жюри, лично я себя чувствую легко и свободно. Очень рада этой победе, все участники сильные, но на этот раз я смогла стать лучшей!"

Корпоративный конкурс профессионального мастерства "Роснефти" способствует не только профессиональному росту сотрудников. Благодаря участию в соревнованиях заводчане обмениваются новыми и успешными практиками, что способствует повышению культуры производства и уровня промышленной безопасности на предприятиях.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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