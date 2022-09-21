Губернатор Дмитрий Азаров сделал заявление после объявления частичной мобилизации

Глава 63-го региона Дмитрий Азаров сообщил, что губерния уже работает над задачами, которые поставил Верховный главнокомандующий.
"Самарская область получила директивы и приступила к исполнению. Как и другие задачи Верховного главнокомандующего, Министерства обороны, задача будет решаться в опережающем порядке и являться приоритетом в моей работе", - сообщил Дмитрий Азаров.
21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление о частичной мобилизации. Напомним, он отметил, что призывать на военную службу будут россиян, состоящих в запасе: "Прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-ученые специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в часть в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции".
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Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость