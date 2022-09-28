АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию резервуар на производственном объекте в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" завершило строительство и ввело в эксплуатацию новый резервуар на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" в Самарской области. В рамках требований регламентирующих документов новая емкость будет использоваться в технологических операциях для приема нормативного объема сброса нефти.

Строительство резервуара вертикального стального объемом 5 тыс. куб. м (РВС-5000) велось с 2021 года. Выполнен монтаж металлоконструкций новой емкости, а также технологических и сбросного трубопроводов. Построены сети пожаротушения, кабельные эстакады, обустроено каре. Диаметр емкости — 22,8 м. Высота РВС составляет порядка 12 м. Новый резервуар оснащен полным комплектом оборудования, обеспечивающим его безаварийную работу.

Комплексное опробование оборудования и систем резервуара проводилось в течение 72 часов и подтвердило их полную готовность к вводу в эксплуатацию. Соответствие РВС всем правилам и нормам технических регламентов подтверждено Ростехнадзором.

Работы проводились в соответствии c программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга" на 2021–2022 гг. Цель — повышение технологической надежности резервуарных парков и обеспечение надежности транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам.