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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию резервуар на производственном объекте в Самарской области

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило строительство и ввело в эксплуатацию новый резервуар на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" в Самарской области. В рамках требований регламентирующих документов новая емкость будет использоваться в технологических операциях для приема нормативного объема сброса нефти.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Строительство резервуара вертикального стального объемом 5 тыс. куб. м (РВС-5000) велось с 2021 года. Выполнен монтаж металлоконструкций новой емкости, а также технологических и сбросного трубопроводов. Построены сети пожаротушения, кабельные эстакады, обустроено каре. Диаметр емкости — 22,8 м. Высота РВС составляет порядка 12 м. Новый резервуар оснащен полным комплектом оборудования, обеспечивающим его безаварийную работу.

Комплексное опробование оборудования и систем резервуара проводилось в течение 72 часов и подтвердило их полную готовность к вводу в эксплуатацию. Соответствие РВС всем правилам и нормам технических регламентов подтверждено Ростехнадзором.

Работы проводились в соответствии c программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга" на 2021–2022 гг. Цель — повышение технологической надежности резервуарных парков и обеспечение надежности транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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