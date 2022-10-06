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Общество

В Историческом парке "Россия - Моя история" пройдет общественная акция в поддержку Вооруженных Сил РФ

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 октября, в Самаре и Санкт-Петербурге на площадках Исторических парков "Россия - Моя история" пройдет общественная акция "Я верю в свой народ" в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации.

Мероприятие подготовлено Фондом социальных инициатив "Мирные люди" совместно с общественной организацией "Жители блокадного Ленинграда" и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и Лира" (Самара).

Акцию поддержат также Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Пискаревский государственный мемориал, Общественная палата Санкт-Петербурга, благотворительный фонд "Радость" (Самара), общероссийские общественные организации ветеранов Вооруженных Сил РФ и "Офицеры России", региональное отделение общероссийского движения содействия улучшению качества жизни граждан и росту могущества государства "Сильная Россия", под патронажем военного комиссариата Санкт-Петербурга.

Также в рамках мероприятия будет представлена выставка "Все для фронта, все для Победы!" - о том, как во время Великой Отечественной войны население поддерживало защитников Отечества. К участию в мероприятии приглашены представители ВС РФ, силовых структур и подразделений, Герои России, а также организации и сообщества, оказывающие поддержку военным, участвующим в СВО, раненым, а также их семьям.

Начало акции - в 16:00, вход свободный.
 

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