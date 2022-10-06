В Историческом парке "Россия - Моя история" пройдет общественная акция в поддержку Вооруженных Сил РФ

В пятницу, 7 октября, в Самаре и Санкт-Петербурге на площадках Исторических парков "Россия - Моя история" пройдет общественная акция "Я верю в свой народ" в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации.
Мероприятие подготовлено Фондом социальных инициатив "Мирные люди" совместно с общественной организацией "Жители блокадного Ленинграда" и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и Лира" (Самара).
Акцию поддержат также Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Пискаревский государственный мемориал, Общественная палата Санкт-Петербурга, благотворительный фонд "Радость" (Самара), общероссийские общественные организации ветеранов Вооруженных Сил РФ и "Офицеры России", региональное отделение общероссийского движения содействия улучшению качества жизни граждан и росту могущества государства "Сильная Россия", под патронажем военного комиссариата Санкт-Петербурга.
Также в рамках мероприятия будет представлена выставка "Все для фронта, все для Победы!" - о том, как во время Великой Отечественной войны население поддерживало защитников Отечества. К участию в мероприятии приглашены представители ВС РФ, силовых структур и подразделений, Герои России, а также организации и сообщества, оказывающие поддержку военным, участвующим в СВО, раненым, а также их семьям.
Начало акции - в 16:00, вход свободный.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!