На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево" АО "Транснефть - Приволга" в Самарской области состоялось пожарно-тактическое учение (ПТУ) по тушению условного пожара на резервуаре для хранения нефти.

К проведению ПТУ были привлечены работники ЛПДС, личный состав ведомственной пожарной команды (ВПК), силы МЧС, а также члены добровольной пожарной дружины (ДПД) станции. Оценивалось взаимодействие персонала в случае возникновения возгорания на опасном производственном объекте, оперативность и уровень подготовки сотрудников, знание тактико-технических характеристик систем противопожарной защиты объекта, работоспособность пожарной техники и пожарно-технического вооружения.

Согласно легенде учений на резервуаре вертикальном стальном объемом 5 тыс. куб. м в результате нарушения правил пожарной безопасности персоналом станции при проведении газоопасных работ произошел "взрыв" газовоздушной смеси. Произошло частичное обрушение крыши и "возгорание" нефти. Площадь условного возгорания составила 408 кв. м. Автоматическая установка пожаротушения не сработала.

После получения первых сигналов об условном пожаре персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место условного возгорания в нормативные сроки прибыл боевой расчет ведомственной пожарной команды и добровольная пожарная дружина объекта, а также два пожарных расчета территориального гарнизона пожарной охраны Самарской области. Пожарные расчеты произвели полное боевое развертывание, проложили магистральные и рабочие линии к узлам системы тушения и системы охлаждения условно горящего и соседнего резервуаров.

Был развернут оперативный штаб, определена методика тушения подслойным способом от передвижной пожарной техники непосредственно в слой нефти резервуара. Охлаждение "горящего" резервуара осуществлялось через переносные лафетные стволы. Благодаря оперативным и слаженным действиям условное возгорание было локализовано и ликвидировано в нормативные сроки.

В учении были использованы три автомобиля спецтехники и пожарно-техническое оборудование, участвовали 15 человек.

По итогам учений членами наблюдательной комиссии была дана положительная оценка эффективности проведенных мероприятий. Пожарная охрана и персонал ЛПДС "Похвистнево" подтвердили готовность к выполнению практических действий по ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций. Все поставленные цели были достигнуты — условный пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки.