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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" вручило сертификаты на получение именных стипендий и социальных выплат студентам и преподавателям СамГТУ

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" вручило сертификаты студентам и преподавателям Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Именные стипендии за успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности получили 15 студентов. Восьми преподавателям СамГТУ были вручены сертификаты на выплаты социальной направленности.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Кандидатов в стипендиаты отбирала специальная конкурсная комиссия, в которую вошли представители предприятия и вуза. Среди главных критериев отбора — отличная учеба, активная жизненная позиция, участие в научно-технических конференциях ПАО "Транснефть", успешное выполнение кандидатами учебных и научно-исследовательских работ по проблемам нефтепроводной отрасли.

Выплаты социальной направленности для преподавателей являются поощрением за трудоемкую работу в научных исследованиях, а также — это дополнительный стимул более активно вести научную и методическую деятельность, что станет весомым вкладом в совершенствование учебного процесса и повышение уровня подготовки студентов.

Конкурс на получение именных стипендий проводится ежегодно среди студентов профильных вузов в регионах деятельности компании. Цель — мотивирование учащихся к освоению образовательной программы на высоком уровне, а также привлечение на работу в компанию и ее дочерние организации наиболее талантливых выпускников вузов.

"Компания "Транснефть" уделяет серьезное внимание вопросу подготовки кадров, в том числе развивая сотрудничество с вузами. Ежегодно выпускники СамГТУ начинают свой трудовой путь на нашем предприятии и мы заинтересованы, чтобы молодые кадры приходили хорошо подготовленными. Желаю вам и в дальнейшем быть активными, участвовать в общественной и научной жизни нашего коллектива, хорошо учиться и повышать свою квалификацию", — отметил заместитель генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев.

АО "Транснефть - Приволга" активно сотрудничает с Самарским государственным техническим университетом с 2001 года и является куратором базовой кафедры "Трубопроводный транспорт". В рамках договора о сотрудничестве предприятие осуществляет целевое финансирование, направленное на развитие материально-технической базы курируемой кафедры. Именные стипендии ПАО "Транснефть" лучшим студентам СамГТУ и сертификаты преподавателям вручаются ежегодно с 2014 года.

В 2022 — 2023 учебном году по направлению от АО "Транснефть - Приволга" в СамГТУ обучается 109 студентов-бакалавров, из них 96 — студенты дневного отделения, 13 — обучаются на заочном отделении.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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