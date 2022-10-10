АО "Транснефть - Приволга" вручило сертификаты студентам и преподавателям Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Именные стипендии за успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности получили 15 студентов. Восьми преподавателям СамГТУ были вручены сертификаты на выплаты социальной направленности.

Кандидатов в стипендиаты отбирала специальная конкурсная комиссия, в которую вошли представители предприятия и вуза. Среди главных критериев отбора — отличная учеба, активная жизненная позиция, участие в научно-технических конференциях ПАО "Транснефть", успешное выполнение кандидатами учебных и научно-исследовательских работ по проблемам нефтепроводной отрасли.

Выплаты социальной направленности для преподавателей являются поощрением за трудоемкую работу в научных исследованиях, а также — это дополнительный стимул более активно вести научную и методическую деятельность, что станет весомым вкладом в совершенствование учебного процесса и повышение уровня подготовки студентов.

Конкурс на получение именных стипендий проводится ежегодно среди студентов профильных вузов в регионах деятельности компании. Цель — мотивирование учащихся к освоению образовательной программы на высоком уровне, а также привлечение на работу в компанию и ее дочерние организации наиболее талантливых выпускников вузов.

"Компания "Транснефть" уделяет серьезное внимание вопросу подготовки кадров, в том числе развивая сотрудничество с вузами. Ежегодно выпускники СамГТУ начинают свой трудовой путь на нашем предприятии и мы заинтересованы, чтобы молодые кадры приходили хорошо подготовленными. Желаю вам и в дальнейшем быть активными, участвовать в общественной и научной жизни нашего коллектива, хорошо учиться и повышать свою квалификацию", — отметил заместитель генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев.