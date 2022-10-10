В Самаре представили отечественные решения по ИТ-инфраструктуре и информационной безопасности

В Самаре 5 октября состоялась конференция "Самара цифровая: ИТ-инфраструктура и информационная безопасность предприятий в современных реалиях".

Конференция открылась пленарной сессией, спикерами которой выступили:

руководитель направления региональных продаж CommuniGate Systems Константин Миненко;

управляющий директор компании "Росплатформа" Сергей Члек;

руководитель отдела маркетинга АСКОН Дмитрий Гинда;

заместитель директора по продажам ГК "Астра" Андрей Солдатов;

аккаунт-менеджер "Кода Безопасности" Сергей Ламанов;

руководитель управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области Олег Архипов;

председатель Самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов;

руководитель Центра импортозамещения Самарской области Вадим Некрасов.

Модератором дискуссии стал сертифицированный тренер Международной академии коучинга, преподаватель Высшей школы экономики Александр Парамонов.

Спикеры пленарной сессии отметили важный и перспективный этап развития отечественного ИТ-сектора в связи с текущими геополитическими событиями.

"Без преувеличения сейчас наблюдается десятикратный запрос по нашим решениям. Порядка 40 пилотных испытаний ведет компания для потенциальных клиентов. Активно идут продажи", — отметил Сергей Члек.

Сергей Ламанов подчеркнул, что "Код Безопасности" были максимально готовы к подобному сценарию: "Безусловно, есть свои сложности, но они решаемы. Все поставки отлажены, логистические цепочки работают. По сути, идет рутинное импортозамещение, без резких движений. Поэтому текущие события дают прекрасную возможность для развития и роста".

Александр Парамонов также отметил, что компании-участники конференции — не новички на ИТ-рынке: "Наш рынок готов к переходу на российское программное обеспечение. Предложения протестированы, каналы реализации проверены и отработаны".

Вадим Некрасов рассказал о возможностях и перспективах взаимодействия с Центром импортозамещения Самарской области: "По сути, революционные скачки в том или ином секторе происходят в России не первый раз. Мы все наблюдали перестройку отечественной банковской системы, налоговой службы, электронный документооборот с помощью госуслуг и т. д., что в конечном итоге привело к созданию уникальной цифровой инфраструктуры. Поэтому сейчас для ИТ-сектора есть возможность для развития и популяризации своих продуктов и брендов. Наш центр помогает налаживать совместную работу бизнеса и власти в целях создания цифрового суверенитета. Более того, наши ИТ-решения будут востребованы в других странах. Поэтому важно общаться, доносить информацию о продуктах и запросах. Стоит отметить, что ни у кого из предприятий нет критичной ситуации в части программного обеспечения. Есть запасы, возможности поставок из стран дружественной юрисдикции, параллельный импорт и, безусловно, готовность работы с отечественными партнерами. В России и конкретно в Самарской области есть десятки институтов поддержки бизнеса и предприятий, есть возможности помочь в переходе на российские аналоги в любой сфере. Центр импортозамещения доводит информацию по мерам поддержки до предприятий, в том числе на подобных мероприятиях".

Олег Архипов подробно рассказал о проводимой правительством Самарской области работе по цифровизации: "У нас создан центр кибербезопасности, который есть не в каждом регионе. В рамках программы по цифровизации экономики при плановых показателях 25% мы выполнили 82% в 2021 г. и 22% против 50% на текущий период в этом году. Конечно, не обходится без сложностей. Они возникают при эксплуатации предлагаемых решений. И тем не менее могу со всей уверенностью сказать, что информационная безопасность должна строиться на отечественных решениях. Здесь важно понимать, что большинство продуктов было под иностранные операционные системы. Но это скорее вопрос привычек. И хотя процесс перехода непростой, тем не менее реальный. Просто интеграция должна быть постепенной с доработками по мере необходимости".

Спикеры заседания отметили важность вопросов масштабирования и популяризации российских ИТ-продуктов, так как пользователи привыкли работать на опробированных иностранных решениях. Поэтому нужна стратегия миграции в каждом конкретном случае.

В ходе конференции ведущие вендоры российского рынка представили весь спектр ИТ-решений: операционные системы, офисные продукты, прикладные решения, средства информационной безопасности.

На конференции была организована работа демокафе, на котором российские производители представили свои решения, протестированные на совместимость для развертывания в собственной ИТ-инфраструктуре предприятия и в облаке. Участники смогли попробовать, как продукты разных производителей работают вместе.

Мероприятие прошло при поддержке фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области".