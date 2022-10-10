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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" за 9 месяцев 2022 года выполнило около 40 тыс. экологических исследований

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области эколого-аналитического мониторинга за период с января по сентябрь текущего года. Было выполнено 38,7 тыс. анализов проб почвы, атмосферного воздуха, питьевой воды, сточных вод, речной воды в местах пересечений с магистральными трубопроводами.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Превышений допустимых концентраций не фиксировалось. Основной объем исследований — 31,3 тыс. анализов — выполнен силами лабораторий экоаналитического контроля (ЛЭАК) акционерного общества, еще 7,4 тыс. анализов — сторонними аналитическими лабораториями.

На сегодняшний день мониторинг окружающей среды осуществляется силами четырех лабораторий во всех регионах присутствия предприятия. Аккредитованные лаборатории экоаналитического контроля оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, а также обеспечиваются необходимыми материалами и реактивами.

Для поддержания высокого качества проводимых исследований АО "Транснефть - Приволга" производит обновление лабораторного оборудования. Так, с начала года для ЛЭАК Волгоградского и Самарского районных нефтепроводных управлений закуплено три аспиратора для отбора проб атмосферного воздуха с заданным объемным расходом через поглотитель для последующего аналитического контроля по показателям сероводорода, оксида серы, диоксида азота. До конца 2022 года в ЛАЭК планируется приобрести 11 единиц оборудования на сумму более 1 млн руб.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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