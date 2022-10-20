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Инвестиции Экономическая политика

Более 10 тыс. рабочих мест будет создано инвесторами в ближайшие два года в промпарках Самарской области

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области динамично развивается сеть государственных индустриальных парков. Сегодня в нее входят четыре площадки: две очереди "Преображенки", Чапаевск и Новосемейкино.

На состоявшейся 18 октября встрече главы региона и президента страны, Владимир Путин позитивно оценил ситуацию в Самарской области и темпы социально-экономического развития региона. Президент отметил, что 63-й регион по многим ключевым показателям опережает среднероссийский уровень.
Создание необходимых условий для успешной реализации проектов частных инвесторов - одна из ключевых задач, обозначенных в работе правительства региона губернатором Дмитрием Азаровым.

"Своевременное проектирование и строительство инфраструктуры индустриальных и логистических парков в соответствии с потребностями инвесторов позволит до конца 2025 года привлечь более 20 млрд рублей частных инвестиций и создать более 14 тыс. рабочих мест, - представил свой прогноз глава областного минэкономразвития Дмитрий Богданов. - Мы уже присматриваем новые территории под создание промпарков, что продиктовано большим интересом инвесторов к этим площадкам".

Индустриальные парки позволяют реализовывать инвестпроекты быстро, качественно, используя действующие льготы и преференции, предусмотренные здесь для бизнеса. Регион полностью берет на себя вопросы, связанные с инфраструктурой и оформлением земли. Инвестор, в свою очередь, получает готовую площадку для возведения производственного корпуса или складского комплекса: с подведенными коммуникациями, дорожной инфраструктурой, удобным расположением вблизи от федеральных трасс.

В уже действующих промпарках Самарской области успешно ведут свою деятельность такие компании, как Дорхан, Самаратрансавто-2000, Деловые линии, Ашан, Почта России и др.

Управляющая компания АО "ПромПарки" оказывает полное сопровождение каждого проекта, а также готова оказать услуги по возведению корпусов за свой счет с последующей арендой или выкупом инвестором.

Компании, которые работают в индустриальных парках, уже выплатили почти 9 млрд руб. налогов в бюджеты разных уровней. На действующих площадках создано 5,5 тыс. рабочих мест, в строительстве сегодня находятся 10 проектов как крупных инвесторов, так и предприятий малого и среднего бизнеса.
Территории промпарков интересны для инвесторов с проектами в сфере логистики. Так, сегодня на площадках реализуются проекты строительства крупных логистических центров на общую сумму 10 млрд руб. и перспективой создания до конца 2024 года более 10 тыс. рабочих мест. В конце августа компания "Вайлдберриз" начала строительство своего логистического центра общей площадью более 100 тысяч квадратных метров в промпарке "Новосемейкино".

"Благодаря индустриальному парку и министерству экономического развития нам предоставлены отличные условия для строительства", - отмечал ранее учредитель ООО "СТА-2000" Игорь Перлин. В настоящее время компания возводит в "Преображенке-2" крупный мультитемпературный склад для ритейлера Х5 Group. Общая площадь объекта - свыше 70 тыс. кв. м.

В сентябре резидентами промпарков стали еще две компании с проектами создания производства металлообрабатывающего оборудования и производственно-логистического битумного терминала. Общий объем инвестиций в проекты превышает 1,2 млрд рублей.

"По оценке Минпромторга РФ, в Самарской области создана одна из лучших в стране инфраструктура для реализации инвестпроектов. В настоящее время ведем переговоры с десятью компаниями и будем рады каждому новому инвестору, сделавшему выбор в пользу Самарской земли", - резюмировал Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Дорого яичко!

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Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

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