Пьяный самарец из ревности ударил жену ножом, а затем ушел к друзьям

В полицию Кировского района Самары из больницу поступило сообщение об обращении в травмпункт местной 26-летней жительницы с травмой ноги, полученной в ходе бытового конфликта.
Полицейские опросили пострадавшую, ее мужа и очевидцев, произвели осмотр места происшествия, изъяли документы и восстановили последовательность событий: мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к себе домой, где находились его жена с подругой. Между супругами на почве ревности возник конфликт, в ходе которого он ударил кухонным ножом супругу по ноге. После чего ушел из дома к друзьям, а женщина обратилась в медицинское учреждение.
Потерпевшая — мать трех несовершеннолетних детей, направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что противоправными действиями мужа ее здоровью причинен легкий вред.
Отделом дознания полиции в отношении 30-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.