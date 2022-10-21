Пьяный самарец из ревности ударил жену ножом, а затем ушел к друзьям

В полицию Кировского района Самары из больницу поступило сообщение об обращении в травмпункт местной 26-летней жительницы с травмой ноги, полученной в ходе бытового конфликта.

Полицейские опросили пострадавшую, ее мужа и очевидцев, произвели осмотр места происшествия, изъяли документы и восстановили последовательность событий: мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к себе домой, где находились его жена с подругой. Между супругами на почве ревности возник конфликт, в ходе которого он ударил кухонным ножом супругу по ноге. После чего ушел из дома к друзьям, а женщина обратилась в медицинское учреждение.

Потерпевшая — мать трех несовершеннолетних детей, направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что противоправными действиями мужа ее здоровью причинен легкий вред.

Отделом дознания полиции в отношении 30-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.