"ЭнергосбыТ Плюс" провел День клиента по вопросам задолженности

В офисе обслуживания АО "ЭнергосбыТ Плюс" по адресу: Самара, ул. Революционная, 101 "Б" прошел День проверки долгов. Данная акция проводится регулярно и позволяет жителям региона из первых уст узнать о возможностях по урегулированию задолженности.

Несколько десятков жителей и областной столицы обратились к энергетикам за разъяснениями по своим платежам и выгодному погашению задолженности. О порядке оформления реструктуризации долгов, условиях участия в акции "Осенний марафон" посетителям офиса рассказали специалисты управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

"Мы всегда идем навстречу нашим клиентам и предлагаем разные варианты урегулирования задолженности. Мы призываем жителей региона не доводить ситуацию до крайности, а приходить и решать проблему совместно. Мы открыты для общения и взаимодействия", — отметил Григорий Чернов.

Напомним, что в Самарской области продолжается акция "Осенний марафон". До 31 октября 2022 года жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оплатить тепловую энергию с выгодой для себя.

Следить за новостями Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru.