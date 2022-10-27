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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" провел День клиента по вопросам задолженности

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В офисе обслуживания АО "ЭнергосбыТ Плюс" по адресу: Самара, ул. Революционная, 101 "Б" прошел День проверки долгов. Данная акция проводится регулярно и позволяет жителям региона из первых уст узнать о возможностях по урегулированию задолженности.

Несколько десятков жителей и областной столицы обратились к энергетикам за разъяснениями по своим платежам и выгодному погашению задолженности. О порядке оформления реструктуризации долгов, условиях участия в акции "Осенний марафон" посетителям офиса рассказали специалисты управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

"Мы всегда идем навстречу нашим клиентам и предлагаем разные варианты урегулирования задолженности. Мы призываем жителей региона не доводить ситуацию до крайности, а приходить и решать проблему совместно. Мы открыты для общения и взаимодействия", — отметил Григорий Чернов.

Напомним, что в Самарской области продолжается акция "Осенний марафон". До 31 октября 2022 года жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оплатить тепловую энергию с выгодой для себя.

Следить за новостями Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru.

Гид потребителя

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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