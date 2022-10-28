Самарские депутаты расширили список лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь

Депутаты самарской губернской думы расширили категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Об этом стало известно в четверг, 27 октября, на заседании областного парламента.

Депутаты приняли закон Самарской области "О внесении изменений в статью 7 Закона Самарской области "О бесплатной юридической помощи в Самарской области", которым расширяется перечень категорий лиц, обладающих правом на получение бесплатной юридической помощи на территории региона.

Таким образом, правом на указанную помощь смогут воспользоваться: лица, призванные на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом президента Российской Федерации (со дня призыва на военную службу до дня увольнения их с военной службы); лица, принявшие решение о добровольном участии в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР (до дня завершения участия таких граждан в указанной специальной военной операции).

Кроме указанных лиц право на бесплатную юридическую помощь получают члены их семей.

"Учитывая приоритеты проводимой государственной политики, правом на бесплатную юридическую помощь также наделяются члены многодетных семей, имеющих трех и более детей (включая рожденных (усыновленных) и (или) приемных) в возрасте до 18 лет", — отмечается в сообщении.

"Сегодня, когда немалая часть наших ребят отправляется защищать интересы Отечества, задача всех органов власти — помочь и самим военнослужащим и, что немаловажно, их семьям, жёнам, детям. Людям нужна такая помощь как никогда, — подчеркнул председатель самарской губдумы Геннадий Котельников. — В дополнение ко всем имеющимся видам поддержки приняты поправки в Закон о бесплатной юридической помощи. Изменения позволят получать бесплатную правовую помощь мобилизованным и членам их семей. Я считаю, необходимо, чтобы каждый из нас принял активное участие в реализации этого закона. Важно организовать эффективную работу в избирательных округах, чтобы все районы были охвачены. Мало просто говорить, нужно делать реальные дела".