В Самарской области пешеход с 163 г конопли вызвал подозрения ГИБДД

В Жигулевске сотрудники ГИБДД поймали 34-летнего местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает ГУМВД России по Самарской области.
Ночью на ул. Приволжской инспекторы ДПС заметили мужчину, который быстро шел, при этом часто оглядывался, а, увидев патрульную машину, ускорил шаг и попытался скрыться. Полицейские остановили пешехода. Он нервничал и путался в ответах на вопросы. Из-за этого мужчину решили досмотреть. В него изъяли пакет с 163 г конопли и трубку для курения.
Задержанный, которого ранее уже судили за наркотики, утверждал, что хранил коноплю для себя и не собирался сбывать кому-либо.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.