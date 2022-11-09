В Самарской области пешеход с 163 г конопли вызвал подозрения ГИБДД

В Жигулевске сотрудники ГИБДД поймали 34-летнего местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает ГУМВД России по Самарской области.

Ночью на ул. Приволжской инспекторы ДПС заметили мужчину, который быстро шел, при этом часто оглядывался, а, увидев патрульную машину, ускорил шаг и попытался скрыться. Полицейские остановили пешехода. Он нервничал и путался в ответах на вопросы. Из-за этого мужчину решили досмотреть. В него изъяли пакет с 163 г конопли и трубку для курения.

Задержанный, которого ранее уже судили за наркотики, утверждал, что хранил коноплю для себя и не собирался сбывать кому-либо.