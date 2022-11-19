В Самаре в движении загорелся автобус

В пятницу, 18 ноября, в 18:38 напротив дома 48 по ул. 40 лет Пионерии в Куйбышевском районе Самары загорелся ехавший автобус Hyundai.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в тушении автобуса участвовали девять пожарных. Обошлось без пострадавших.